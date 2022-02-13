厭食症｜致死率高於抑鬱症常見於年輕女性！3心理症狀超害怕變胖

厭食症是一種飲食障礙的身心疾病，患者會對自己的身材知覺有認知障礙，即使體重過輕仍覺得自己不夠瘦，以過度節食與不當減肥的方式將食物排出體外，是種致死率極高的精神疾病。



厭食症較常見於年輕女性身上，大部分發生於10到30歲之間，因青少年時期開始會留意自己的身材，可能會與同儕比較，若又剛好遇上一些重大創傷，很可能會隱藏性、漸進性的發病。

厭食症的3大心理症狀（按圖👇👇👇）

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他們通常會獨自進食，拒絕與家人一起或是在公共場合吃飯，且不斷的減少自己的進食量，甚至有些會依靠藥物來減輕體重，若控制不住食慾，大吃大喝一頓之後也會進行催吐。

厭食症的3大心理症狀

1. 強烈害怕體重增加、變胖

厭食症患者對自己的體重會有巨大的恐懼感，強烈害怕自己的體重增加或是變胖，且經常努力的將體重維持低於正常標準。

2. 對自己的體型知覺扭曲

經常會看到厭食症患者已經瘦成皮包骨了，還是覺得自己很胖的情況；他們也會經常把自己的價值與體重畫上等號，出現「自己如果不夠瘦就沒有價值」等想法。

3. 出現干擾體重增加的行為

在害怕和認為自己不夠瘦的情況下，患者會不斷出現減重的行為，像是在進食後催吐、服用瀉藥、過度運動，或者乾脆不吃東西。

大部分的厭食症患者因長期饑餓，還會出現低體溫、低血壓、低血糖、內分泌失調、沒有月經、心律不整、電解質不平衡、脫水等症狀，嚴重時更可能致命，且因長期營養不良，其致死率比單純只有情感性疾患（抑鬱症）高4倍。

下面就列出部分厭食症患者中，較常見的「食物儀式」（按圖👇👇👇）：

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目前最有效的治療「家族治療」

聽起來厭食症是個很困難治好的疾病，它很明顯的涉及到身體和心理兩方的影響，但只要一步一步慢慢踏穩，從營養補充、認知等多方著手，還是有可能痊癒。

患者的營養補充通常是以住院治療為主，由醫師和營養師協助患者營養重建。

認知則是用認知行為療法，加強患者的情緒調節能力，改變他們對體型扭曲的認知，以及增加患者對自己飲食型態的認識和改變。

而根據研究指出，家族治療是厭食症患者治療退出率最低的治療法。家族治療主要針對患者的家屬系統下手，協助家屬了解及一起陪伴患者面對此疾病，建立治療聯盟，當患者在心理層面得到支持，厭食症的症狀就會減緩許多。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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