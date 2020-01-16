【抑鬱症】憂悲過度氣鬱傷內臟 　5個穴位穩定情緒紓緩心悸失眠

抑鬱、焦慮、壓力大？中醫角度，情緒可影響五臟六腑機能，尤其「心」最受波及，故情緒病常有失眠、心悸等問題，而治療情緒病亦以安定心神為主，可謂心病還需心藥醫！註冊中醫師徐得光撰文介紹有助穩定情緒的穴位及生活貼士，希望有助紓緩大家緊繃的精神。 撰文：匡德中醫診所註冊中醫師徐得光

按世界衛生組織的五項身心健康指標作標準，2018年港人的健康精神指數平均分是50.2分（滿分為100分）；有學術研究曾指出，個人精神健康指數低於52已是不及格。

情緒病在港漸趨普遍

情緒問題在香港有越來越普遍的趨勢，一項本地研究估計，每5名港人就有1個受情緒病（包括焦慮症、驚恐症、躁鬱症等）困擾，比例高於全球3倍；而醫管局的資料亦指目前香港抑鬱症患者估計有高達30萬！

情緒問題在香港越來越普遍，醫管局的資料就顯示目前香港抑鬱症患者估計有高達30萬。（christopher lemercier/unsplash）

情緒問題可致病？

在中醫角度，人的情感表達可分為「七情」，分別是喜、怒、憂、思、悲、恐、驚。所謂「百病生於氣」，七情太過可致病，其病理變化規律可從「怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，驚則氣亂，憂思則氣結」理解（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

喜：心神渙散

所謂「暴喜傷陽」，過度喜悅會傷害身體，令心神渙散，故常會聞說有人因中巨獎，開心過度而突然暈倒！

怒：肝氣上沖

曾有一病人與太太吵架，肝氣上沖，導致眼部出血，名附其實「眼火爆」！

憂思：氣鬱腹脹

常常憂思過度，經常嘆氣頻頻，氣結而不能舒解，會導致氣鬱於內，因而出現食後腹脹問題，真的是「條氣唔順」！

悲：氣機受阻

人在悲傷流淚時，常會出現氣促飲泣，原因是氣機受阻不能上行，彷彿氣消失了，故會出現氣促，甚至呼吸困難的情況。

恐：氣血下行

俗語說「嚇到瀨尿」，其實是對恐懼令氣血不能上行，氣往下走的結果。

驚：氣亂心悸

患上驚恐症的人常常心慌意亂、精神恍忽，正是因驚慌引致氣亂，氣不定所以出現心神不定，甚至心慌、心悸。

情緒病多有心神受擾、情緒不穩

黃帝內經說「悲哀憂愁則心動，心動則五臟六腑皆搖」，簡而言之就是情緒的好壞和穩定與否會影響人體臟腑的生理功能，其中以「心」最為關鍵。心為君主之官，主血脈、藏神明，心靜則神安，安神才能穩定情緒，而情緒病多有心神受擾的問題，常會心神不定、驚恐不安、多疑多慮、心慌心悸和失眠多夢。

因此，情緒病患者以治心尤為重要，而心神不安的原因很多，表現出來的症狀及治療方法亦有所不同，如常有心悸失眠、神疲乏力、對事物失興趣的話，應著重益氣養心、解鬱安神，可用歸脾湯合逍遙散加減治療；若是心情煩躁、失眠多夢的情況，則應降火養陰，清心安神，可用酸棗仁湯合加味逍遙散加減治療。

中醫認為情緒病多有心神受擾的問題，致使患者無法穩定情緒。（Claudia Wolff/unsplash）

不過，情緒問題多樣而複雜，兼症頗多，具體用什麼中藥治療，需按個別病人實際情況，經辨証論治而定，應向醫師查詢。

以下有五個對改善心神不安有幫助的穴位，可施以按摩治療，在穴位揉按每10秒放鬆一下，每邊各按5分鐘（按圖）：

+ 8 + 7 + 6

1. 少海穴

位置：屈肘時，在肘橫紋內端與肱骨內上踝連中點取穴

功能：理氣通絡，養心安神

2. 神門穴

位置：位於手腕，掌心朝向自己，在小指向下延伸，手腕關節橫紋處，骨頭之間凹陷處

功能：鎮靜安神，調節自律神經

3. 安眠穴

位置：位於耳垂後的凹陷與枕骨下的凹陷連線中點處

功能：主治失眠、心悸、眩暈

4. 太沖穴

位置：在足背側，在第一、二腳指跖骨連接部位的凹陷處

功能：主治頭痛、眩暈、失眠、肝火、鬱躁等

5. 太溪穴

位置：位於足內側，內踝後方與腳跟骨筋腱的凹陷處

功能：補腎陰、濟心火，主治失眠

除了穴位治療，日常作息對穩定情緒也很重要。（Priscilla Du Preez/unsplash）

起居心態配合養「心」

除了穴位治療外，養心定神亦需配合起居作息和個人心態，以下有三個生活貼士讓大家參考：

11時前進睡：膽經和肝經都是於晚上11點至凌晨3點循行，這段時間已入睡對身體生理功能修復能起一定幫助 適量運動和恬靜時間：動以養形，靜以養心，戶外活動多見陽光，能增加陽氣；同時應留有安靜時間，放鬆肌肉和情緒 別太受外在環境影響：所謂「寵辱不驚，肝木自寧」，太在乎別人看法會對身心造成壓力，應保持被誇讚時不興奮忘形、被羞辱時不灰心喪志的心態

此外，調節飲食也有助安定心神，以下有兩道糖水、茶飲，大家不妨參考（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

匡德中醫診所註冊中醫師徐得光（撰稿人授權提供）

相關新聞：【抑鬱症】性格樂觀都會抑鬱？ 不應對抑鬱症患者說的6句話

抑鬱症唔係咁…（01健康）