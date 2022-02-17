Deltacron｜Delta、Omicron結合成新變種? 英國首現Deltacron個案

據稱由Omicron及Delta給合而成新變種而成的Deltacron，自早前在地中海島國塞浦路斯疑首現蹤影以來，英國近日亦發現首宗Deltacron個案，事件再掀起外界憂慮。

疫情下，英國民眾已習慣戴口罩出街。(路透社)

英Deltacron與塞浦路斯個案無關

綜合英媒報道，英國衞生安全局（UKHSA）目前已對當地首宗Deltacron個案標註為「Delta與Omicron重組」（Delta x Omicron Recombinant）性質，並列為每周監測與調查的病毒，現階段尚不清楚這種新病毒的傳染性或嚴重程度。此病毒被認為可能是從同時感染Delta與Omicron病毒的患者身上演變而來，來自UKHSA的消息人士稱，官員並不擔心這個新變種，因為很少人確診。

據東英吉利大學（University of East Anglia）傳染病專家亨特（Paul Hunter）指，英國目前疫苗接種率極高，對Delta與Omicron病毒有很強的免疫力，新的變異株應不會構成太大威脅，「如果Delta與Omicron的病例都在減少，那麼理論上這種變異很難增加。」報道又指，英國這次的Deltacron個案與塞浦路斯早前屬交叉污染而出現的Deltacron樣本完全無關。

▼同場加映，「IHU變異株」知多啲：（按圖👇👇👇）

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塞浦路斯Deltacron被質疑實驗室污染產物

Deltacron最早疑於塞浦路斯現蹤。塞浦路斯大學1月初曾宣布，在當地採集的25個樣本中發現新變種病毒「Deltacron」，引發國際社會憂慮。

據領導研究的專家科斯特里基斯（Leondios Kostrikis）表示，Deltacron本身除了擁有和Delta相似的遺傳背景外，並擁有大量以前僅在Omicron病例中發現的突變。這與其他變異株不同，Deltacron至少擁有30個突變，故暫命名為Deltacron，其正式學名則未公布。

不過有關消息經公佈後，倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克（Thomas Peacock）就認為Deltacron或只是有關樣本在實驗過程中被「污染」（contamination）而出現。

據皮科克指，Omicron流行的時間還沒有久到能夠產生混合毒株，通常需要等到兩款變種病毒在附近循環數周甚至是數月，才會出現基因重組，「最有可能的是所有樣本在同一天一起進行基因定序，而實驗室本身遭到污染」，而世衞方後來亦證實塞浦路斯的Deltacron樣本屬實驗室交叉污染而成。

▼Deltacron變種病毒知多啲（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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Omicron近20種常見症狀

自從具高度傳染力的Omicron於去年11月底在南非首度現蹤以來，全球新增確診病例暴增了270%。法新社統計顯示，在1月1日到7日期間，全球每日平均新增逾210萬人確診。而在去年12月23日至29日期間，每日平均新增確診亦突破100萬大關，即確診數於10天內就翻升一倍，某程度反映出Omicron比過去出現的變種病毒株的相對更高的傳播力。

而在英國負責疫情追蹤的應用程式「Zoe Covid Symptom study」早前亦整理出感染Omicron的19種常見症狀，相關症狀依次如下：

．流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏、喉嚨痛

．持續咳嗽、聲音沙啞、打冷顫、發燒、頭暈

．嗅覺異常、眼痠、肌肉痠痛、食慾不振、失去嗅覺

．胸痛、腺體腫脹、情緒低落、腦霧等



對於Omicron傳播力高的原因，香港大學早前研究發現，Omicron在人類支氣管中的感染和增殖速度，比Delta和原始新冠病毒快70倍。該研究還表明，肺部的Omicron感染比原始的SARS-CoV-2低10倍，這可能是疾病嚴重程度較低的一個指標。

▼同場加映，Omicron 與 Delta 大不同：（按圖👇👇👇）

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