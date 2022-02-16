3歲女童成最年輕疫情死者 四兒科組織推照顧指引 咩情況須報警？

本港第五波疫情幾何級爆發，醫管局周二（15日）公布，一名3歲的染疫女童延至當晚離世，為本港疫情以來最年輕的死亡病例。據多國數據顯示，Omicron對兒童的身體影響似乎比成人還要高，本港四大兒科組織近日就發出指引，為家長拆解照顧確診兒童的注意事項。

Omicron襲港下，兒童染疫的風險大增。(資料圖片)

5日內兩童染疫亡

據醫管局公布，該名女童自2月12日起已感不適，曾到威爾斯醫院和仁安醫院急症室求診，其後入住威院，並因病情惡化再轉至兒童醫院深切治療部，情況一直危殆，延至2月15日終不治，成為過去5日內第二名染疫去世的幼童，亦是疫情以來最年輕死亡病例。

據衞生防護中心指，現時本港的Omicron患者有4%為4歲或以下幼童，當局目前已將幼童接種科興疫苗年齡下限，由5歲下調至3歲；復必泰則維持5歲或以上。

▼同場加映，小童接種新冠疫苗知多啲：（按圖👇👇👇）

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Omicron多國爆發 兒童患者劇增

隨着本港接連有幼童染疫亡，不少家長都憂慮新一波的Omicron疫情是否會對幼童有更大影響。據目前疫情較嚴重的美國、英國和法國的數據顯示，兒童新冠患者近期的住院率均達到疫情以來的峰值。

從今年1月的數據來看，英國5歲以下兒童的確診率比去年冬天高出3倍多，且每天約有80名5歲以下兒童住院，高於去年夏每天24人的紀錄；美國5歲以下兒童的住院率已從12月的10萬分之2.5躍升至10萬分之4以上，刷新疫情以來的新高；法國的兒科入院人數比之前2021年8月的高點高出近6倍。

對於兒童病情似較成人嚴重的原因，本港疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆認為，幼童未接種疫苗、近年少外出未有感染社區流行病毒以導致「交叉免疫」、以及上呼吸道較窄，較容易出現重症等因素，均促成陸續有兒童染疫。

▼同場加映，快速檢測呈陽性五大Q&A：（按圖👇👇👇）

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幼童染疫五大病徵

面對Omicron的來勢洶洶，香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院及香港兒科護士學會，早前發出聯合聲明，提醒確診兒童或青少年的家長及照顧者，要留意Omicron一般會在染疫後2至24天出現以下病徵：

．流鼻涕

．打噴嚏

．喉嚨痛

．頭痛

．四肢乏力等



▼同場加映，醫生簽發「疫苗醫學豁免證明書」十大疑問：（按圖👇👇👇）

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孩子染疫 家長宜做足九步驟

萬一幼童不幸確診，家長及照顧者必須注意以下九大事項：

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1. 記下幼童的發病日期

2. 定時記錄病童的體温，以及注意病童的進食量，和大小便次數和量，並要每日觀察及記錄病童的病徵有否增加，以及病情是否有惡化，例如面色變蒼白、呼吸急促等。

3. 每日相隔4小時記錄體溫，惟不建議用觸摸前額來感覺體溫，應以耳探式溫度計測温。若兒童及青少年出現微燒、頭痛、喉嚨痛可以服用止痛退燒藥，例如撲熱息痛。

4. 假如發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、抽筋迹象或進食困難等徵狀出現，就馬上召救護車送院。

5. 家長或照顧者對病童毋須過分憂慮，大多數感染新型冠狀病毒患者會慢慢康復，大多數病童亦毋須服用抗病毒藥，發燒會大約維持2至3天，可耐心等候當局作進一步安排。

6. 確保病童多進食新鮮蔬菜生果，保持適量活動，並要有充足休息和睡眠，以提升身體免疫力。

7. 照顧者和病童儘量留在一個房間，兩人均須戴上口罩，不要與其他家人接觸，也不要離家。病童應該勤洗手，每次最少20秒，並要清潔手指罅和手腕位置，未徹底潔手前，避免接觸眼睛、鼻和口部。

同時要教導病童如廁後先蓋上廁板才沖廁，以及在咳嗽及打噴嚏時要用紙巾掩蓋口鼻。如果家居環境容許，請安排病童專用洗手間，否則各家人的毛巾、個人衞生用品不要長時間放在洗手間內。

8. 家中應保持空氣流通，多打開窗戶，如果家中裝有HEPA過濾器就應該使用。病童應有個人的餐具、水杯、漱口杯、牙刷和毛巾。

家長應每天以1:99稀釋家用漂白水清潔家居，至於病童的玩具則應以1:49稀釋家用漂白水清潔並須徹底過清。確保廁所去水渠U型隔氣長期儲水，防止病毒散播，並每日倒淸水入地渠去水位。

9. 假如兒童及青少年的病毒快速抗原測試呈陽性，需要按照衛生防護中心的指示接受核酸檢測，可由家人代領和交付深喉唾液，或通過檢測公司安排。