新冠肺炎｜盤點9大護肺食物全攻略　南瓜有助提升上呼吸道抵抗力

新冠肺炎持續肆虐,大家對於該病毒恐導致永久的肺部損傷感到恐慌!但,在疫情爆發前,肺炎本就是導致台灣十大死因的第三名。



肺炎,用白話說明就是「肺部發炎」,一旦罹患會有什麼症狀呢?吃什麼樣的食物可以保護肺功能呢?台灣營養師陳扆洵提供以下建議供參考。

肺炎(Pneumonia)是下呼吸道感染疾病,最常見的是肺臟受到細菌或病毒感染而發炎,又以肺炎鏈球菌(Streptococcus pneumoniae)最普遍。若致病原在下呼吸道引起肺實質的發炎反應,患者會有呼吸困難、乾咳等症狀;若發生在免疫力較低的慢性病患者、孩童、老年人身上,容易產生中耳炎、腦膜炎、敗血症等死亡率高的合併症。

因此,護肺飲食的關鍵在於「預防併發症及體內營養失衡」!陳扆洵指出,例如,咳嗽會消耗許多能量,若加上發燒、倦怠導致食慾不振,患者就很有可能體重快速下滑,沒有足夠體力治療,讓死亡風險大增。

9種維持熱量與體力的食物,養好你的肺!

陳扆洵認為,在平時能保養好你的肺,在感染肺炎前,身體維持較高的免疫能力,就能在罹病時比較容易戰勝疾病。他特別列出9種能維持熱量與體力的好食物,其營養素能夠提高體內抗氧化能力,有助減緩發炎現象、並加速復原。

山藥

含大量優質澱粉和蛋白質的山藥有助維持因咳嗽而大量消耗的熱量,加上其內含維他命B雜、膽鹼、碘、鈣、鐵等成分,都是身體不能缺少的無機鹽和微量元素。山藥更含有一種多醣蛋白質–黏質多醣(Mucilage),具抗氧化及免疫調節的功能。

南瓜

南瓜中的β-胡蘿蔔素是呼吸道黏膜第一道防線,可能有助提升上呼吸道抵抗力、紓緩支氣管炎和哮喘的症狀。南瓜連皮蒸軟後一起吃,還可吃到皮上最多的植化素。山藥、南瓜都屬全穀根莖類,建議取代一部分的白米飯,可吃進最多的營養。

三文魚、秋刀魚

深海魚類富含OMEGA-3脂肪酸,既能對抗發炎、增加呼吸道抵抗力,也能預防肺部氧化產生的壓力,建議每星期吃到3次深海魚,每次吃「1掌心」大小(約兩份蛋白質)。

綜合堅果

堅果屬於油脂類,不僅OMEGA-3脂肪酸含量高,也很適合作為熱量來源,因為1湯匙就有45大卡。每天1-2匙綜合堅果可滿足一日所需,但也要留意攝取過多的鹽、糖等調味料。因此選購無調味、越接近食物原味的堅果,才能吃進好的脂肪酸同時減少身體負擔。

番石榴、奇異果

肺部的結締組織由膠原蛋白所組成,補充高維他命C的水果有助合成膠原蛋白,吃水果既補水也潤肺,每天一顆拳頭大的番石榴,就有近200毫克的維他命C;若是牙口不好的長輩,奇異果是不錯的高C選擇。

洋蔥、蘋果

洋蔥與蘋果(尤其是蘋果皮含量最豐富)的槲皮素3(Quercetin)是一種多酚類,在營養學中普遍認為是天然的抗組織胺,適度攝取能夠能紓緩氣管過敏現象,協同保護呼吸道。 另外,有呼吸道症狀者每天喝足水分1500-2000c.c.有助肺部痰液的排除。同時也提醒大家有足夠睡眠、減少抽煙及暴露在二手煙的環境、戴上口罩遠離空污環境,才是護肺的不二法門。

