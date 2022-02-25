寒流｜銀髮族禦寒有三寶　起床不做一事　可減中風、心臟病發風險

寒流急凍，各地氣溫驟降。台灣彰基副院長周志中醫生提醒，老年人、慢性病患者，務必要強化頭頸和手腳保暖措施，按時服藥。



長者、三高患者醫定要保暖 戴帽、圍巾、手套

周志中表示，寒流來時，最重要的是保暖，也就是「預防勝於治療」，家中有長者或三高（高血糖、高血脂、高血壓）族群，盡量要小心、不要出外，萬一必須出外的時候，一定要再次強調保暖，建議圍比較長的圍巾保護頸部，也可以當口罩，頭部可以戴帽子、雙手戴手套保暖，這個保暖措施，可以減少喪失體溫，增加到50到70百分比的禦寒功能。

如果家中有人或長者發生呼吸困難、胸悶、胸痛，甚至左肩覺得不舒服，甚至覺得整個人意識比較昏迷、叫不大醒，一定要趕快送到醫院做進一步的治療，如果沒有呼吸、心跳，脈搏意識不清，那當然就要開始做CPR（心肺復甦術），按壓與人工吹氣的比例為30比2，壓胸30下、吹兩口氣繼續急救，然後打電話叫救護員來急救。

相關文章：中風｜寒冷天氣易誘發心血管疾病 4種營養素銀髮族日常應多攝取

+ 11

凌晨起身一定要慢 側身坐起立刻穿外衣

當我們凌晨醒過來要起床的時候，最重要的一點是要非常的緩慢，可以的話就是能夠側身，慢慢把身體移動再坐起來等一段時間，旁邊一定要準備比較厚的衣服，趕快穿上保暖，因為冷的空氣有時候會讓血管一次就收縮，引起心臟病、中風、高血壓，然後慢慢下床後、再慢慢站起來。周志中建議，如果年紀大了，旁邊有四腳椅子或拐杖，一定要拿給他使用；如果旁邊有電熱器，電熱器是很好，但是有時候長輩，因為節儉而半夜把插頭拿掉或關掉電源，建議家中年輕人要時常檢查，電源不要半夜被關掉，有失智長輩的話就要很小心；電暖器的安全使用方面，插頭、甚至插頭附近有很多的灰塵都要清理掉，避免電線走火。

寒流一醒立刻彈起來 易發心臟病、中風

另，非常禁忌且也不能用的起床方式，非常危險且會產生姿勢性的低血壓，尤其在寒流的這種冷空氣最容易發生，就是一醒過來，棉被一掀開，然後馬上坐起來，因為怕遲到、趕時間，又趕快站起來，馬上頭暈就會再倒下去，要很小心，起床的速度太快了，又沒有保暖的措施，有時候會心臟病發作，甚至中風又倒下去，周志中提醒這絕對要特別注意。

延伸閱讀：中風｜Uncle Ray在家中風幸獲救 3元兇增中風風險5類食物宜多吃

▼ 中風高危因素：（按圖 👇👇👇）

▼五類食物降膽固醇防中風：（按圖 👇👇👇）

+ 1

【延伸閱讀，更多銀髮族保健養生建議】

長者性生活｜每周一次有延緩老化8大好處 專家：性行為不只性交

+ 12

銀髮健康｜減少食量竟加速肌肉流失？除阻力運動 3種食物亦必吃

+ 8

銀髮｜為何人家活到80歲仍開心？不想失能失智 5件事中年起就做

+ 9

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】