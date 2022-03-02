新冠疫苗｜打完疫苗腋下腫大檢查發現乳癌？出現一異狀要趕快就醫

台灣48歲黃小姐打完新冠肺炎疫苗後，覺得右腋下腫腫卡卡的，再仔細一摸，不只是腋下的淋巴結腫大，連右乳也有腫塊的感覺，她想起疫苗可能產生血栓的副作用，於是就醫檢查。



沒想到不是打疫苗引起血栓或淋巴結腫大，竟然是乳癌，一方面覺得很難過，一方面也慶幸自己打疫苗，陰錯陽差發現了乳癌，得以趕快治療。

女性打疫苗後易出現淋巴結腫大？（按圖👇👇👇）

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打了疫苗淋巴腫 檢查卻是乳癌

台灣衛福部彰化醫院乳房外科醫師李忠懷表示，經乳房超聲波、粗針切片及電腦斷層檢查，證實個案為第三期的乳癌併腋下淋巴結轉移，乳房腫瘤5公分，淋巴結腫瘤3.2公分，推估腫瘤至少已有數個月之久，只是平時沒注意，並非打疫苗引起。目前正進行化療，等腫瘤縮小些再進行手術切除。

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淋巴結腫大 5%的女性打疫苗後易出現

台灣李忠懷醫師指出，淋巴結是免疫系統，打任何疫苗都有可能出現腫脹情況，外國研究，COVID-19疫苗確實會造成一些接種者腋下淋巴結腫大，約有5%的女性打完疫苗後，會出現這種症狀。李忠懷醫師說，若出現淋巴結腫大，通常疫苗打右臂者，會出現在右腋下，打左臂者出現在左腋下。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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數週會消失 有任何異狀應盡快就醫

這種淋巴結腫大的反應是正常的，通常幾週內會消失，而且其形態和正常淋巴結差異不大，頂多是整體變大，但如果是惡性腫瘤轉移的淋巴結皮質會增厚，超聲波檢查就看得出來。台灣李忠懷醫師強調，如果施打疫苗後不只是淋巴結腫大，還有身體其他地方腫大，如上述個案的乳房及手背，就一定要趕快就醫，有可能是其他病因或血栓反應。

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