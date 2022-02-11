銀髮健康｜身體踏入熟齡常見6大退化　心血管外這些位置也要留神

進入熟齡階段後，銀髮族通常因免疫力變差，身體會逐漸出現一些健康問題。無論您本身是否已邁入熟齡，或是家中有銀髮族長輩，都該好好了解長者們的健康狀況。當長者們出現以下幾點症狀時，Hello 醫師也建議以下幾點改善方法。

文：張雅惠 醫學審稿：台灣營養師張彤芬／Hello醫師



熟齡階段總有退化症狀，大家看看家中的老人或者自己有沒有患上其中一個症狀（按圖了解！）

+ 9

熟齡退化症狀

1. 可能會罹患心血管疾病

通常老人的心率會較低（心跳較慢），而血管也會老化，變比較硬，使體內的血液運輸效果較差，導致高血壓（Hypertension）與其他心血管疾病的機率增加。

2. 關節、骨骼和肌肉退化

年紀大了骨質自然會漸漸流失，使骨質密度降低，因此若從事劇烈的活動可能會造成傷害。根據研究表示，身高在老了後會比以前稍微矮一些，肌肉也會較不靈活和強韌，導致生活中的平衡感和活動力都較差。

3. 消化問題

普遍而言，老人容易因為缺乏纖維、喝水量不足的飲食習慣，以及缺乏運動或患有腸躁症（Irritable bowel syndrome）等而導致便秘，但有時候也可能是因為服用某些藥物所造成，如利尿劑和補鐵劑。

4. 膀胱和泌尿道問題

老人通常會有排尿困難的問題，通常有許多可能原因所致，如糖尿病（Diabetes）就可能是造成尿失禁現象的原因之一。

5. 記憶力變差

年紀愈大，學習新事物通常會愈難，但若記憶力有出現嚴重退化的狀況時，則需當心是否為阿茲海默症（Alzheimer’s disease），除了記憶力差，思維也會變得不靈活。

6. 反應遲緩

長期處於壓力大、重度思考或因意外而影響的生活型態，在熟齡階段會出現反應遲緩的徵兆。

相關文章：頸椎退化｜重複抬頭低頭幾次就引發暈眩？不只手麻9種非典型症狀

+ 7

運動營養雙管齊下 熟齡補對不卡卡

為了減緩上述隱憂，建議不妨從今天起調整生活型態，積極建立以下的好習慣：

1. 健康飲食

每餐澱粉不妨以全穀類為主，少吃白麵包、白米飯和其他精緻澱粉類食物。但若有嚴重消化問題或腸胃術後患者，建議先諮詢專業醫師做合適的調整。

2. 蔬果與蛋白質攝取

蔬菜和水果提供許多身體所需的纖維、維生素和礦物質，可幫助降低高血壓、心臟病（Heart disease）、中風、過胖和一些癌症的風險。至於富含 Omega-3 脂肪酸的魚類如鯖魚、秋刀魚、沙丁魚，或是如牛奶、雞蛋等，則是不易造成身體負擔的優質蛋白質，可降低心臟病發生的機率。

3. 適時補充營養品

對於部分食慾不佳或食量小的長者，適時輔以營養補充品如魚油、維他命活化大腦反應力，讓日常保健更容易。

4. 定期運動與學習

每日可透過健走 7500 步，輔助有氧與重量訓練來增加大腦的執行功能外，同時還要積極接觸陌生的事物來製造學習機會，以刺激大腦活絡並延緩退化的發生。

【延伸閱讀：更多銀髮保健養生建議】

銀髮健康｜身體隨年齡將現12種老化 參考世衛指引學怎健康老化

+ 20

男士更年期｜10大指標證身體在變老 除性慾減、變矮還有這些先兆

+ 8

腦退化｜常吃深綠色蔬菜大腦比普通人年輕11歲？細數7大護腦食物

+ 3

口腔護理｜吞嚥能力40歲後逐漸退化？常口渴、易嗆到口腔開始弱化

+ 9

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

延伸閱讀：

老人易忽略的6症狀...可能的健康警訊

超前部署好「齡」活！精萃胜肽老少通吃清晰思路提升專注力

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：銀髮族腦力不卡卡！熟齡6大症狀與改善】