糖尿病｜血糖太高易併發視網膜病變！糖尿病傷眼4大症狀及早發現

血糖居高不下且嗜吃甜食的螞蟻人要注意了！根據台灣衛福部最新統計數據顯示，2020年台灣人10大死因中，糖尿病的排名就高居第5名，且較去（2019）年增長3.2%。糖尿病容易引起各種併發症，身體各個器官都有可能受到併發症傷害，其中「糖尿病視網膜病變（Diabetic Retinopathy）」就是糖尿病患者經常罹患的眼部併發症。

撰文：Chou Claire 資料查核：Hello 醫師



糖尿病引發視網膜病變原因

糖尿病引發視網膜病變的原因，主要是當血液中糖分過多，即導致視網膜的微小血管阻塞，從而切斷其血液供應。為了獲得足夠養分，眼睛不得不從旁長出新的細小血管，但新生血管常發育不良且脆弱易破裂，容易滲漏液體與血液。

▼糖尿病早期症狀不明顯，當身體出現以下狀況時需格外留神（點擊下圖看清！👇👇👇）

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當這些液體佈滿眼睛的玻璃體，會進一步導致黃斑部水腫，影響眼睛的正常功能。而如果新血管干擾正常的液體流出眼睛，眼球就會產生壓力外，當眼壓超過身體能承受的極限時，就會損害視神經，而導致青光眼發生。

糖尿病視網膜病變4大症狀 及早發現才有救！

原來糖分會堵塞眼睛血管並非危言聳聽，那麼糖尿病友究竟如何得知，自己是否有糖尿病視網膜病變？台灣諾貝爾眼科總院院長張朝凱醫師表示，糖尿病患者常見的眼科症狀除了視力模糊，或視覺變暗之外，甚至看東西會開始變得扭曲。

▼高眼壓的症狀有哪些？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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也許糖尿病初期並不會產生任何症狀，或只會引起輕微的視力問題，但台灣張朝凱醫師提醒：「如果血糖長期控制不佳，除了造成視網膜病變，也會成為罹患黃斑部水腫、白內障、青光眼等疾病的高風險族群。」

而糖尿病視網膜病變有可能發展為更嚴重的狀況，因為這些眼睛新生血管在增生又滲漏的過程中會產生疤痕組織，這些眼睛深處的疤痕會導致視網膜剝離，嚴重時將導致失明。

糖友如果發現自己有以下4種視力變化的症狀，一定要馬上至眼科進行專業檢查並進一步治療。

- 視力模糊

- 眼前有局部黑影

- 模糊或空白區域

- 視力忽好忽壞



台灣張朝凱醫師也建議，糖尿病患就算眼睛沒有任何症狀或不適的感覺，最好每半年定期到眼科檢查，早期發現才能早期治療。

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糖尿病視網膜病變不可逆！專家：「預防更勝藥物、手術治療」

任何類型的糖尿病均有可能引起糖尿病視網膜病變，無論一型或二型，甚至是患有妊娠糖尿病的孕婦，都有可能因血糖控制不佳而引發糖尿病併發症。一般來說，罹患糖尿病的時間愈長，血糖控制得愈差，罹患糖尿病視網膜病變的可能性就愈大。

張朝凱醫師指出，目前針對糖尿病視網膜病變的治療方法有下列3種，包括：

1. 藥物治療：適當的藥物治療為控制視網膜病變持續惡化的方法，但無法恢復已喪失的視力。

2. 雷射手術：為最常見的治療方式，藉由雷射光凝固療法及玻璃體切除術恢復視力。當視網膜病變惡化至到可能產生新的血管，即須接受雷射治療，以消除新生血管，預防眼內出血。

3. 玻璃體切除術：若是網膜內的新生血管出血，流入玻璃體使原本清澈玻璃體變得混濁，而不能自行恢復透明時，即須施行玻璃體切除術，注入清澈的人工玻璃體以取代原本已混濁的玻璃體。

然而，張朝凱醫師也提醒，想要避免糖尿病帶來嚴重的眼睛併發症，首要最應注意的，仍是定時服藥控制血糖、定時測量血糖、定期眼睛檢查，若病患等到視力不清楚時才就診，往往會錯失最佳治療的機會。因此平時多留意視力的細微變化，預防勝於治療。

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▼以下４個食療有助改善糖尿病症狀（按圖👇👇👇）:

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：血糖太高併發視網膜病變！糖尿病傷眼青光眼、白內障找上門】

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