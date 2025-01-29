糖尿病｜2大穴位助通肺氣降血糖！日專家推介10款必食預防蔬果

糖尿病最可怕的莫過於嚴重時可能需要洗腎、截肢，更甚提高中風、失智風險，不可不防。有日本專家提出每天按壓2個穴位可幫助疏通經絡、改善器官內臟功能，進而可能有預防改善糖尿病，以及舒緩糖尿病帶來的各種不適之效果。



日本東京都指壓師會會長佐藤一美指出，日本糖尿病患者已超過1千萬人，她自己10年來也受到糖尿病困擾。雖然透過藥物以及控制飲食，糖化血色素降到8％左右，之後卻無法再繼續降低。​

在中醫學角度，心肺運作主化生氣血，並使其輸送於全身，而「肺熱津傷」則指熱邪灼傷肺，導致口乾舌燥、尿量增加，這類的肺熱津傷型糖尿病可藉提振心、肺來改善。後來，佐藤一美根據自身專業，開始使用刺激穴道的方法，讓糖化血色素逐漸地下降到了6至7％，幾乎趨近正常。

▼降低糖化血色素2大穴位（按圖看清👇👇👇）：

她解釋，在當地醫學上認為糖尿病和肺經、腎經、脾經三條經絡相關，而魚際穴屬肺經，刺激此穴位可幫助肺經的氣流動順暢，也有抑制肺熱、預防糖尿病伴隨的各種不適的效果。

佐藤一美還建議同時刺激掌背的「消化器點」，藉由調整臟器功能，對改善糖尿病也許有幫助。

糖尿病並非成人獨有，兒童亦有患上糖尿病的風險。（圖片：Virtus）

降血糖飲食要留意

控制糖尿病並不是只靠按壓穴位就能成功，同時要搭配飲食與運動的療法，有助提高控制血糖的效果。日本醫學博士板倉弘指出，蔬果中豐富的膳食纖維可以減緩人體吸收糖的速度，對改善糖尿病症狀有很大的幫助，應該多加攝取。惟他提醒，根莖類蔬菜和較甜的水果，如薯仔、西瓜、菠蘿，也不宜糖尿病患者食用。

他則推介以下10款對控制血糖很有效的低GI值蔬果。

▼10款低GI值蔬果（按圖看清👇👇👇）：

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豆芽菜



熱量低、富含非水溶性膳食纖維，能有效幫助腸內醣質、脂質排出，能有效改善高血糖。

苦瓜



富含植化素，有助改善高血脂和控制血糖。

洋蔥



含有有機硫化物，且能增加好膽固醇、清澈血液，抑制血糖上升。

西蘭花



含鉻、鈣和維他命A、C、E，可有效提升免疫力，具高抗氧化力，有助胰島素運作。

芋頭



含有黏蛋白、鎂、鋅、維他命B1、半乳聚糖等成分，有幫助降血糖和降膽固醇的作用。

▼同場加映：糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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香蕉



最推介有高血糖困擾的人食用，含有豐富的維他命B2、鉀、檸檬酸和褪黑激素等成分。鉀能促進代謝、降血糖，而褪黑激素不但美白，還能去除活性氧、抑制膽固醇和增強免疫力。

蘋果



不但養顏美容，還能降低血糖和膽固醇。

藍莓



富含花青素，不只能提升視覺機能和改善眼睛疲勞，還能預防糖尿病造成的視網膜病變。

香檬



經日本醫學界及學術界證實，香檬含有豐富的多酚，有助抗氧化，同時能淨化血液。

奇異果



奇異果非常有效抗氧化，果皮富含多酚，打果汁時建議連皮一起打。

▼同場加映：3招預防糖尿腳（點擊下圖看清！👇👇👇）