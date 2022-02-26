糖尿病｜病患高血糖易罹患念珠菌、癬？盤點4個常見真菌感染部位

糖尿病（Diabetes）在很多方面都會影響到皮膚，導致糖尿病患的生活品質下降。事實上，糖尿病患大部分都會遇到皮膚的問題，有些症狀如皮膚搔癢，可能較為普遍和輕微，有些感染則可能較為嚴重。

撰文：Annia Liu 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師



幸運的是，這些症狀或皮膚病變都是可以治療及預防的，只要透過血糖控制並細心地照顧皮膚即可。

糖尿病患者為什麼皮膚癢？（按圖👇👇👇）

+ 8

糖尿病患容易皮膚癢的主因包括血液不流暢、皮膚乾燥或酵母菌感染；當血液流動不順暢時會出現瘙癢，足部及小腿部位發生的機率較高，建議可以塗抹乳液來保持皮膚濕潤和柔軟，避免皮膚因乾燥而引起瘙癢。除了上述原因之外，下列2種原因也是造成糖尿病患者皮膚癢的原因：

細菌感染

對於糖尿病控制不當的人，葡萄球菌會感染皮膚，讓皮膚癢的情況將會更常見且嚴重。當毛囊受到刺激時，這些細菌會引起發炎、紅腫或起水泡，也可能引發麥粒腫（Styes，俗稱針眼）和指甲感染。

真菌感染

有高血糖的糖尿病患者，更容易罹患念珠菌（Candida）、癬（Tinea）等微生物引發的真菌皮膚感染。皮膚念珠菌感染最常出現於皮膚的皺褶處，例如乳房、鼠蹊、腋下和臀部。此感染第1個出現的症狀就是膿皰，最後可導致皮膚增厚。

這些表面真菌感染的治療方式，幾乎都雷同，可以使用抗真菌藥膏來清除感染，每天塗抹2~3次、持續2~4週。請記得讓受損部位的皮膚保持乾燥，若感染的部位是在皮膚的皺褶處，請使用藥粉來減少摩擦和濕潤。如果上述的治療方式都沒有效，建議用口服的抗真菌藥物來改善。

▼血糖高會出現什麼症狀呢？（按圖了解 👇👇👇）

+ 39

相關文章：【糖尿病】口臭尿頻皮膚差高血糖13症狀 突變瘦咪開心或患糖尿病

常見的真菌感染4個部位

真菌感染幾乎會出現在任何部位：

腳：足癬

足癬（Tinea pedis，俗稱香港腳）通常出現在腳趾之間或腳底，可能會瘙癢，紅皮膚，鱗屑剝落甚至有膿水的病變，如果赤腳走在地上，更有可能罹患足癬。建議在公共場所要穿著拖鞋或鞋子，以防止感染足癬。

手：手癬

手癬（Tinea manuum）的特徵是丘疹（Papules），形狀可能有小的、凸起的或腫脹的，症狀為水泡或呈鱗屑剝落，通常好發在慣用的那隻手，且與接觸到腳部（足癬）有關。

相關文章：糖尿病｜瞓得差糖尿病最大關鍵？眼矇耳鳴5種早期症狀唔郁都爆汗👇👇👇

+ 1

身體：體癬

體癬（Tinea corporis）或錢癬（Ringworm）則是在外觀上呈現出多個紅色或粉紅色的圓形病灶，具有明顯的鱗片狀邊緣。

鼠蹊：股癬

股癬（Tinea cruris）會使鱗片狀瘙癢的病灶處，從紅色轉為褐色，部位在鼠蹊處，有時會擴散到恥骨區和大腿上方部位。

維持對身體有益的生活方式，也是保持皮膚健康很重要的一部分，包括均衡飲食、多喝水、控制壓力和控制血糖水平。良好的糖尿病管理尤其重要，因為許多皮膚病與高血糖引起的併發症有關。通過堅守健康的生活習慣，並密切觀察皮膚的狀況，就能避免許多常見的疾病，也會讓糖尿病患對皮膚狀況感到滿意。

相關文章：【糖尿病】半杯豆蛋白質=1安士肉減慢糖吸收 6種超級食物降血糖👇👇👇

+ 13

延伸閱讀：

如何降血糖？這5個壞習慣害你血糖降不下來

糖尿病最常見併發症！認識4種糖尿病神經病變

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：糖尿病皮膚癢、皮膚問題很常見！控制血糖避免感染】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」