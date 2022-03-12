想食炸物代表缺水？想嚼冰塊等於缺鐵？盤點5類食物對應健康訊息

吃東西是人的本能，但突然特別想吃某一類食物，可能代表身體正在發訊息給你。



台灣中醫師樓中亮指出，嘴饞與人體的大腦神經有關，嘴饞可能是因為身體缺少某些營養素而發出的警訊，而想吃的食物不同，也代表著缺乏不同的養分，唯一例外的是口渴。

5類食物對應的健康訊息（按圖👇👇👇）

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台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮在Facebook中指出，嘴饞不一定就是肚子餓。像有些人剛剛吃飽就要吃點心或零嘴，可能只是飯後吃甜點的習慣。

但有研究指出，嘴饞與大腦神經有關。身體缺少的營養素藉由大腦傳達求救訊息給接受食物的受器－嘴巴，渴望我們能夠補充身體不足的部分。以下是5類想吃的食物對應身體想傳遞的健康訊息：

1. 甜食：能量不足

如果特別想吃甜食，代表身體的能量不足，每天維持新陳代謝或是工作都會消耗一定的能量，消耗能量太多身體太累就有可能特別想吃甜食。建議可以吃三文治搭配茶葉或水果、蔬菜沙律，血糖才不會忽高忽低。

2. 肉類：胺基酸或鐵質不足

想吃肉就說明體內缺胺泛氨酸或鐵等不足。建議可以吃豬、雞蛋、豬紅、牛奶等來補充缺乏的鐵或氨基酸。

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3. 冰塊：缺鐵

特別想嚼冰塊，表示可能患有缺鐵性貧血、子宮肌瘤、婦科腫瘤，有研究顯示，嚼冰塊能提升缺鐵性貧血患者的精神活動和動作的靈敏度。

不過吃冰會損傷脾胃，建議吃紅莧菜、肉類、豬血、鴨血等，搭配維他命可鐵質更好吸收，像是番石榴、番茄、柑橘類等。

4. 炸物：缺水、電解質不平衡

想吃油炸食，表示身體脫水，體內的體液電解失衡，人體會想吃油炸的食物來讓身體重回正常。建議可以吃一些滋陰的食物如黑、白木耳、蓮子、橘子，緩解身體脫水。

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5. 朱古力：維他命B雜

若甜食中特別想吃朱古力，表示缺乏B雜維他命，尤其是維他命B6和B12；維他命B族能幫助人體進行新陳代謝，一旦缺乏，人容易感到疲倦、情緒低落，朱古力可以通過放血清素讓人感知快樂。建議可以用菠菜、紫菜、少量堅果代替朱古力。

喝水常被大腦混淆

樓中亮指出，有一特殊狀況是，有時大腦會將口渴和肌肉的訊號混淆，其實是想喝水卻讓我們誤以為是嘴饞！也有可能是因為睡眠不足，身體處在壓力狀態，並分泌飢餓素，讓人食慾增加，容易吃進比平常多的量。

雖然說吃東西對大部分的人來說是快樂製造的來源，但是太貪吃是一個不正常的狀況，也可能傷害脾胃功能。

若真的嘴饞了，可以選擇小袋包裝的食品，讓自己有吃到就好！或是先喝一杯水，待20分鐘後若不餓的話，表示你是「假飢餓」，不是真的餓了，只是身體缺水而已。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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