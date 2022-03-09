抗疫｜儲糧塞雪櫃可以放幾耐？6大類40款食物最耐保質期要知

新冠肺炎疫情雄在本港仍然肆虐，而政府將於本月內推行全民檢測，大批市民擔心會被禁足，連日來紛紛到超市、街市購買大量食材和日用品，以備不時之需。美國有研究機構曾分享食物保鮮指引，在採購食物後可作參考為食物保鮮。



美國一間專門研究食物保質期的機構「StillTasty」曾經根據當地農業部、食品藥品監督管理局及疾病管制與預防中心之資料，製作一份指引，指出6類食材在雪櫃保鮮格的保質期限。官方亦提醒，任何食材放入雪櫃之前，都要先確保雪櫃溫度保持在4°C。

▼6類食材放雪櫃最長保質期限（按圖看清👇👇👇）

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蔬果類



1. 西蘭花：3至5日

2. 紅蘿蔔：2至3星期

3. 西芹：1至2星期

4. 生菜、沙律菜（已洗）：3至5日

5. 蘋果：3至4星期

6. 藍莓：1至2星期

7. 紅莓：2至3日

8. 士多啤梨：2至3日

9. 桃（成熟後）：3至5日

10. 鮮橙汁：7至10日

11. 提子：5至7日；如非立即食用，避免先清洗以增加水分。

12. 牛油果（切薄片）：2至3天；可以加入幾滴檸檬或青檸汁到果肉，再用保鮮紙或錫紙包裹密封，有助避免果肉變褐色。

肉類及家禽



1. 禽肉：生肉可放1至2日；已煮熟則3至4日

2. 新鮮牛肉碎 / 火雞碎：生肉可放1至2日；已煮熟則3至4日

3. 牛肉、羊肉、豬肉：3至5日

5. 午餐肉、火腿：3至5日

6. 煙肉：1星期

▼同場加映：高纖食物替代法，膳食纖維量計算：（以半碗為1份蔬菜，每半碗為125克）👇👇👇

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海鮮



1. 新鮮並煮熟的三文魚、蝦、吞拿魚、黃腳鱲：3至4日

2. 新鮮及生的三文魚、蝦、吞拿魚、黃腳鱲：1至2日

3. 壽司：1日

蛋及奶製品



1. 雞蛋：3至5星期

2. 車打芝士（切碎或切片包裝）：5至7日

3. 水牛芝士（新鮮或高水分）：2星期

4. 布里芝士（以三角形包裝出售）：1星期

5. 乳酪：出售日期後可放7至10日

6. 牛奶：出售日期後可放1星期

7. 巴馬臣芝士（磨碎或已包裝）：出售日期後可放3個月

酒精類（已開口）



1. 啤酒：若再密封好，可保存1日

2. 香檳：3至5日（注意香檳或不再起泡，但仍可安全飲用。）

3. 紅酒及白酒：3至5天（注意在飲用前要提早1小時從雪櫃取出，放置室溫解凍。）

調味料



1. 番茄醬：6個月

2. 蛋黃醬：出售日期後2至3個月

3. 芥末醬：1年

4. 燒烤醬：4個月

5. 鷹嘴豆醬：1星期

儲糧食物揀咩最好？

註冊營養師劉嘉豪Jim表示並非所有食物也可以長時間儲存，部份加工食品例如罐頭肉類雖然可長時間存放，但卻非健康食品。他建議選購以下6大類食物。

▼營養師Jim推介抗疫儲糧清單（按圖看清👇👇👇）：

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▼同場加映：急凍蔬果如何解凍避營養流失？（按圖看清👇👇👇）：