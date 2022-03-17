唇瘡｜搽牙膏、酒精4大治療偏方有用？中醫師拆解成因關濕熱事

唇瘡是都市人常見的口腔疾病，很多人以為患唇瘡單純因為熱氣，胡亂喝涼茶解決。有中醫指，唇瘡的確與熱有關，但治療需細分為脾胃積熱和陰虛內熱，都市人經常晚睡熬夜，是導致唇瘡反覆發作的原因，到底有甚麼紓緩方法？



唇瘡的病因主要是感染皰疹病毒，通常出現在唇邊、唇上或鼻孔周圍，多數伴隨痕癢、刺痛、紅腫、小硬塊、水泡等明顯症狀，亦因為具傳染性，只要透過唾液、嘴唇接觸，就會病發及再復發。

▼唇瘡知多啲（按圖看清👇👇👇）

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註冊中醫師關應春指，從中醫角度來看，「脾開竅於口，其華在唇」，生唇瘡與脾胃健康有密切關係。唇是胃經循行路線，當脾胃有熱，上蒸頭面，熱邪會透過胃經到唇周，熱邪累積就容易引發唇瘡出現。當人體脾胃濕熱，經常捱夜以致陰虛、消化不良等情況都容易誘發唇瘡。

關醫師續指，濕熱有分體質，包括實熱、虛熱，兩者各有不同表徵。

實熱



主因：脾胃積熱

徵狀：有唇紅、無胃口、口臭、小便黃、大便偏黏

治療法：清脾胃積熱

虛熱



主因：陰虛內熱

徵狀：口乾、嘴唇乾、手足心胸煩熱、大便偏硬

治療法：滋陰清熱

拆解唇瘡偏方真係得？

坊間及網上也有不少治唇瘡的偏方，關醫師提醒切勿輕信，萬一弄錯方法會令傷口加劇惡化更難痊癒。她亦拆解以下4大方法是否有效。

▼拆解唇瘡偏方效用（按圖看清👇👇👇）

擠水泡



不建議。水泡流出來的液體易感染其他皮膚部位，讓唇瘡自然凋謝更好。

塗牙膏



不建議。牙膏大多含有薄荷成份，塗抹時雖然冰冰涼涼，但未必有消炎作用，實際效果成疑。

塗消毒酒精



絕不建議。酒精不能殺惡疱疹病毒，亦容易令皮膚敏感，塗在唇瘡上更是加劇痛楚。

塗蜂蜜



蜂蜜有滋潤、解毒功效，有助唇瘡加快癒合。

▼同場加映：《衛生署牙齒俱樂部》指出，曾受疱疹一型病毒感染者，病毒會潛伏在其身體內，並於患者身體免疫力下降時再度活躍，造成感染（按圖）：

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實熱虛熱茶飲推介

關醫師續建議，分清自身體質即可對症下藥，有2款茶飲各適合實熱及虛熱人士紓緩唇瘡。她提醒，茶飲可反覆沖泡至味淡，建議一星期飲用2至3日為1個療程，如飲用後唇瘡仍未好轉，建議諮詢註冊中醫師治理。

▼紓緩唇瘡茶飲有邊啲（按圖看清👇👇👇）

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雞蛋花菊花茶，適合實熱人士



功效：清熱排毒；紓緩口瘡、暗瘡、口臭等實熱症狀

材料：雞蛋花 9克、菊花 9克

做法：材料洗淨放保溫瓶、注入熱水沖洗一次、再注入熱水500毫升焗5分鐘即可

花旗參麥冬茶，適合虛熱人士



功效：滋陰清熱、紓緩長期晚睡、經常口乾、嘴唇乾燥等陰虛症狀

材料：花旗參 9克、麥冬 12克、蜂蜜 適量

做法：材料洗淨放保溫瓶、注入熱水沖洗一次、再注入熱水500毫升焗5分鐘即可

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