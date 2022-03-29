護髮飲食｜白頭髮到底要不要拔？醫生教你2招解決先調整生活作息

步入中年無論男女，都很在乎白髮問題，尤其你一定聽過「白頭髮拔一根長三根」，醫師澄清，白髮並不會愈拔愈多。



到底白頭髮要不要拔？白頭髮很醜怎麼辦？醫師帶你了解白髮真相，並告訴你解決之道。

白頭髮很醜怎麼辦？（按圖）

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白髮‍不論怎麼拔，依然是一根且依舊是白髮

白髮帶來的形象，會讓人看起來稍微憔悴，有些人看到白頭髮長出來就想拔，但又想到有人說拔一根長三根，對此台灣衛生福利部雙和醫院皮膚科主治醫師陳昱璁說明，這是一個很常被誤解的觀念，頭髮是從毛囊長出來，一個毛囊只會長出一根頭髮，只是頭皮內的毛囊可能會2～5個群聚一起，形成毛囊單位，從同一個或是鄰近的毛孔長出來，因此被誤以為是一個毛囊長出好幾根頭髮。

他強調「一個毛囊只能長一根頭髮」，所以再怎樣拔頭髮，都不會變成三根。而會長出白髮，是因為專屬該毛囊的黑色素細胞功能衰退，分泌的黑色素不足或缺乏，因而產生出灰髮或白髮。當黑色素細胞功能衰退，毛囊新長出來的頭髮，不管再怎麼拔都依舊是白色的。

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白頭髮到底要不要拔？小心毛囊發炎

陳昱璁建議，白髮不要拔，拔掉白髮不會讓它變回黑髮。要注意的是，拔白頭髮的時機，頭皮並不一定是處於乾淨的狀態，常常白頭髮一扯掉，導致毛囊輕微出血或產生傷口，讓細菌跑進去感染，拔除當下除了疼痛，反覆拔毛還會引發毛囊及周圍組織發炎。

▼選擇髮梳貼士（按圖👇👇👇）

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白頭髮很醜怎麼辦？醫師教你2招處理

如果白髮不拔，但又覺得很醜怎麼辦？陳昱璁建議以下幾種處理方式：

1. 調整日常生活作息

陳昱璁說，白髮形成除了和遺傳、老化有關，維他命B12、鋅、鐵、銅的缺乏，都被發現和白髮的提早出現相關。因此，充足的睡眠、運動、吃營養的東西，都有助於維持頭髮的健康，擁有健康的生活作息，是能夠讓頭髮維持烏黑秀麗的重要關鍵。

2. 適當的透過科技改變髮色

現代染髮技術和染料進步，有不少相對天然的染髮方式，比起傳統的化學染劑，除了能改變髮色之外，更可以維護頭皮健康。要選擇合格染劑，染髮也不要過於頻繁。

陳昱璁也提醒，甲狀腺功能的失衡，分泌過多或不足，也可能是白髮的原因；壓力大造成的白髮，則可能和免疫機制相關。

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