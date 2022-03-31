濕疹｜症狀不只發癢紅腫起疹！8種常見濕疹類型　教你4妙招改善

濕疹多無致命危險，但卻相當難以根治，每當症狀發作時，總讓人發癢難耐、十分惱人。而且濕疹種類繁多，更讓許多患者摸不清頭緒，甚至可能因反覆發作而放棄治療。

撰文：吳承諦 資料查核：Hello 醫師



《Hello醫師》將會介紹濕疹的主要原因以及濕疹最常引發的症狀，幫助您判斷並積極接受治療，以盡早改善濕疹症狀，以及到底要用什麼方式、才能有效預防甚至是改善濕疹。

濕疹（Eczema）是「引發皮膚紅腫、發炎的皮膚病」總稱，它包含的範圍相當廣泛，依照不同的症狀，大概能分成以下8種類型：

8種常見的濕疹類型（按圖👇👇👇）

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1. 手部濕疹：手部濕疹的症狀多樣，最常見的就是在手掌上長水泡、破裂容易流膿的「汗皰疹」以及由於接觸刺激性物質或過敏原，而導致手掌龜裂脫皮、紅腫疼痛的「富貴手」。

2. 錢幣狀濕疹：又稱錢幣狀濕疹性皮炎，患部會生出如硬幣狀的圓形紅斑，甚至起疹子、水泡、流膿，通常因對特定細菌或其他物質（如金屬）過敏，或因蚊蟲叮咬搔抓而引發此症。

3. 異位性皮膚炎：又稱異位性濕疹，好發於兒童，患者手肘、膝窩、腕部等關節處以及胸口會出現乾癢、紅腫症狀，若是搔抓則會導致破皮、滲出液、結痂等慢性濕疹性病狀，大部份病童會在10~12歲前慢慢痊癒，只有少數人會持續至長大成年。

4. 接觸性皮膚炎：可能因皮膚接觸過敏原或刺激性物質而引發，紅腫和發癢是此類皮膚炎的典型症狀，若患者不停搔抓或持續與過敏原和刺激物接觸，也可能形成水泡、引發脫皮、起疹等症狀。

5. 神經性皮膚炎：又稱慢性單純苔癬，好發於過敏性體質或因心理壓力而引發，但不具傳染力。病患會因搔癢而不斷反覆搔抓，導致患部出現如皮革或鱗片般的腫塊，可能呈紅色或是比膚色更深的顏色。

6. 鬱滯性皮膚炎：因為腿部靜脈血栓以及外傷導致靜脈功能不全所引起，會使得小腿下方出現紅腫、濕疹，嚴重的話會導致鬱滯性潰瘍或是靜脈潰瘍。

7. 汗皰疹：多發生於患者手指、腳趾的側邊，急性期會出現散佈型的小水泡，使患者奇癢難耐，不慎抓破會流液，並增加細菌感染風險；而若是反覆發作，則容易轉為慢性，水泡也可能變得比較不明顯，轉為出現乾燥、發紅、脫皮、疼痛等症狀。

8. 脂漏性皮膚炎：患者的患部會出現明顯發紅與脫屑現象，好發於頭皮、鼻側、眉毛、胸部與頸部等區域，引發原因可能與皮屑芽孢菌（Malassezia，或稱馬拉色菌）感染有關。

濕疹常見症狀：紅腫、發癢、水泡、起疹

儘管濕疹種類看似眼花撩亂，但多數濕疹患者皆會出現類似症狀，例如患部起丘疹、紅腫發癢、起水泡，不慎抓破還會流出組織液，而皮膚若是長期處於濕疹的狀態，皮脂膜會因受損，而導致皮膚保水性下降，變得乾燥並出現皮膚增厚、脫皮等症狀。

依照濕疹發作時間長短以及症狀，又能分為急性期、亞急性期、慢性期：

- 急性濕疹：發病迅速，出現紅斑、丘疹、膿液、糜爛、結痂等各型症狀依序出現，常因劇烈搔癢而搔抓破皮，使病況加重。

- 亞急性濕疹：在急性濕疹症狀減輕後，患部皮膚型態會以丘疹、鱗屑、結痂為主，若是抓破仍會導致皮膚靡爛流出組織液。

- 慢性濕疹：急性、亞急性濕疹反覆發作後所致，患處皮膚乾燥增厚，外觀色素暗沉出現暗紅色等膚色。



衣、食、住、行濕疹貼士（按圖了解👇👇👇）：

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引起濕疹的3種原因：免疫、環境、遺傳

目前醫學界對於濕疹的原因眾說紛紜，但是大致可歸納出了3個與濕疹高度相關的原因：

- 接觸過敏原或刺激物：濕疹容易因外界的過敏原引起，如病毒感染、塵蟎、花粉、黴菌、羊毛等等傳統被認為會引起過敏的因子。天氣變化大，也容易刺激患者的皮膚。部分研究指出，食物也有可能是過敏原。如：牛奶、小麥、貝類、魚類。此外，化學藥劑等含刺激性物質的日常用品或清潔劑也可能引發濕疹。

- 遺傳：若是家族有花粉過敏、氣喘、濕疹的病史，那麼小孩將會有更高的可能性罹患濕疹。

- 免疫失衡：工作壓力、飲食習慣或是心理狀態，都有可能引發免疫功能失調，容易造成皮膚發炎，進而導致濕疹。

濕疹治療方式

一般而言，濕疹患者通常會先接受外用藥物治療，以緩解發炎症狀，以下是常見能有效治療濕疹的藥物：

- 滋潤劑：滋潤皮膚，使其有充足水分，降低搔癢以及不適感。

- 類固醇：分外用及內服，是治療最有效的藥物之一，但對於患者有許多副作用，如：皮膚萎縮、變薄、皮膚色素改變、長毛、影響荷爾蒙分泌等，切勿自行塗抹，須與醫師討論，方能有效控制病情。

- 非類固醇藥劑：其他能治療濕疹的藥物，且不會造成類固醇藥劑的副作用，如：抗生素、局部塗抹免疫調節劑藥膏等。

- 組織胺：組織胺可對患部止癢，令患者不因搔抓而造成傷口二度傷害，但僅能短暫控制病情，並無法根治。

另外，針對反覆發作的濕疹，醫生也會視情況為患者進行「光照療法」，透過紫外線光照控制並減緩病情，能夠有效降低服用藥物帶來的副作用。

4招改善濕疹

對於濕疹患者而言，除透過醫生開立的藥膏或是口服藥改善情形，平時皮膚保健也相當重要，因此《Hello醫師》提供以下4點改善建議，幫助你盡早擺脫濕疹的不適：

- 控制飲食：避免食用刺激性食物：咖啡因、辛辣、高油食物等等，並多攝取蔬果，穩定免疫系統，減緩濕疹症狀。

- 擦去汗水：汗水會引發濕疹惡化，若是天氣較熱皮膚容易出汗，不妨隨身攜帶面紙，以保持患部不會因此受到刺激。

- 以乳液保養：由於濕疹會導致皮膚的角質細胞失水，使得肌膚增厚、乾糙、起屑。為避免此情形，建議洗澡後或是睡前在皮膚塗抹乳液，能夠幫助角質細胞回復健康，並改善濕疹。若乾癢情形十分明顯，或是患部經常得碰水，則應不定時塗抹乳液，以防止患部過於乾燥而脫屑。

- 避開過敏原：避免皮膚接觸到過敏原或刺激物質，如香水、化妝品、清潔劑等，也能改善膚況、降低罹患濕疹可能。另外也建議民眾可使用溫和或天然的沐浴乳、洗潔精等，以減少皮膚所受的刺激。

▼改善濕疹飲食（按圖👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：長濕疹原因有哪些？症狀不只發癢、紅腫，教你4妙招改善濕疹】

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