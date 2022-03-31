膝痛｜5旬婦關節退化行步路都痛　保養關鍵之一：別怕痛不做運動

退化性膝關節炎是許多長者的困擾，最常見膝蓋疼痛或行動時發出怪聲，走久還會酸又痛。57歲林太太退休後喜歡逛各大百貨公司、喝下午茶，常常一走就是一整天，在朋友圈裡有百貨女戰神的稱號，但近幾個月來，林太太開始感到右膝疼痛，蹲下時膝蓋有緊繃感，讓她逛街征戰的時間不得不減少，因此到骨科就診，經過膝關節X光檢查，發現原來是退化性膝關節炎。



膝關節退化成因複雜 58歲以上每５人就有１人

台灣恩主公醫院骨科林冠宇醫生表示，據衛福部統計，全台約有350萬人有退化性關節炎，58歲以上的長者中，每5人就有1人飽受關節退化之苦，且女性發生率較男性高，不過膝蓋退化性關節炎成因複雜，如年齡、肥胖、職業（常需蹲或跪的工作）、舊傷、衝擊性運動（如打籃球）、遺傳等都是退化性關節炎的危險因子；另外還有組織的修復能力下降（例如年紀大），加上關節結構問題，與環境因素複雜交互作用，皆有可能引發膝蓋退化。

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人工關節置換有感染風險 一次性自體軟骨助改善

膝關節退化通常會先安排病人進行復健運動及藥物保守治療，若6個月以上仍無效，可考慮關節內注射玻尿酸或自體血小板增生療法（英文簡稱PRP）。然而，林冠宇醫生說，較嚴重的退化性膝關節炎，對上述治療方法的反應通常較差，這時就可能需要接受手術治療。

傳統的手術為全人工膝關節置換，術後需配合復健，有感染或人工關節磨損因而需做再置換手術之風險。近年醫材及手術技術進步，除了人工膝關節置換外，還有半人工膝關節置換或矯正截骨手術等選擇，適用於不同程度及類型的膝關節炎患者。

而最新的一次性自體軟骨修補手術，則是擷取病人少量非應力區的自體軟骨，經切碎、特殊處理後，以微創手術植入關節軟骨損傷處，形成再生軟骨組織來修復軟骨缺損，不僅傷口小，手術時間也大幅縮短，病人也不用承受第二次手術的風險。

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運動、減重為核心 提升膝關節耐受度

為打破許多人因害怕關節退化即減少運動，甚至「不動」的迷思，林冠宇醫生也前進社區與大眾分享，預防及治療退化性膝關節炎應以「運動」以及「減重」為核心基礎。近年來，越來越多研究顯示，中等強度的運動不會引發退化性關節炎，在沒受傷且不過度使用的形況下，逐漸增加的壓力反而會提升膝關節耐受性。

林冠宇醫生提醒，運動的種類與強度，應依據病人體質及疾病程度，並由醫生與治療師設計，才能夠達到保護與鍛鍊的目的。例如體重過重、有明顯疼痛症狀或沒運動習慣的患者，可先減少爬山或爬樓梯，選擇伸展和輕度的重訓；若是關節炎前期患者，平時已有這些運動習慣，則可保持運動，但強度與時間要循序漸進，平日再輔以下肢肌肉鍛鍊，不但不會加重關節炎，還可以保護膝關節避免繼續退化。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】