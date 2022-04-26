腹膜炎｜致死率高達8成！肚痛伴隨嘔吐要小心　醫生教3招自我檢測

肚子痛有很多原因，但腹膜炎的致死率高達8成以上。醫師提供3招自我檢測腹膜炎的方法；一旦中了腹膜炎，一定要馬上去急診室。



腹膜炎致死率達8成

台灣童綜合急診部主任魏智偉指出，腹膜炎致死率高達8成以上，腹膜炎的症狀，除了肚子痛，也會伴隨噁心、嘔吐等腸胃道症狀。

魏智偉分享，曾有一名80多歲阿嬤，肚子痛長達3天才就醫，到院時眉頭深鎖，身體蜷曲在床上一動都不動，一壓患者肚子，阿嬤痛得大叫，也就是所謂的「反彈痛」，檢查發現是胃潰瘍穿孔、十二指腸破掉，造成腹膜炎。

3招自我檢測腹膜炎（按圖）

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魏智偉說明，膽結石、腎結石、腸道阻塞，產生的肚子痛為阻塞型疼痛，壓肚子不會有明顯的壓痛感，而腎臟發炎、盲腸炎會有局部壓痛。

腹膜炎的發生原因，可能是胃穿孔、腸破洞或闌尾嚴重發炎、破掉所造成；臨床上，腹膜炎有3大特性：

1. 痛到不敢動

一動就痛，姿勢改變或動一下稍微牽扯到皮膚都會痛，患者痛到不敢動。

2. 壓肚子僵硬

按壓肚子非常僵硬，肚子腹直肌因為痛感變得異常僵硬。

3. 反彈痛

按壓肚子沒有明顯壓痛，放掉一瞬間震動到整個腹膜，產生的反彈痛比壓肚子更痛。

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