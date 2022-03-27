腸胃健康｜避吃豆類、麵包6類易脹氣食物！2大脹氣原因你要知

脹氣是人人都有的經驗，其原因不外乎為生活及飲食習慣不良，或因吃太多產氣食物而引發脹氣。尤其在面試、約會、搭電梯，或是在圖書館念書等場合，脹氣更是十分令人困擾，因為伴隨脹氣而來的就是放屁、打嗝這類「排氣」動作。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



就讓《Hello醫師》告訴你6大類特別容易脹氣的食物、哪些飲食習慣也容易導致脹氣，讓你在重要場合可以安心無虞地呈現出最好的一面。

6大易脹氣食物（按圖👇👇👇）

+ 12

2大脹氣原因 狀況因人而異

脹氣代表腸胃中含有過多空氣。其實人體的腸胃道平均每天製造0.5~2公升氣體，而其來源主要為：

1. 自嘴巴吞入的氣體

2. 你所食用的食物在腸道所產生的氣體



由於每個人的飲食習慣不一，平時自口中吞入的氣量也不同，因此是否會引發脹氣與脹氣的嚴重程度也會有所差異，除了有意識的在進食時減少吞入的空氣外，避免在吃飯時說話也能有效避免多餘的空氣入肚，降低脹氣的發作機率。

另外，在食物的選擇上，除了有部分食物易引發脹氣外，缺乏特定的酶也可能導致脹氣發生。以下列出6大可能引發脹氣的食物，若其中包含經常導致您脹氣的食物，不妨視情況避免或減量食用，以降低脹氣與排氣的頻率。

腸道不健康的徵狀（按圖了解👇👇👇）

+ 8

相關文章：益生菌｜便秘嗜甜生濕疹大腸壞菌多6徵狀 吃蕉洋蔥助增益生菌？

6大易脹氣食物

1. 豆類、根莖類

豆類因含有不易消化的寡糖，因此吃太多會容易讓腸道產生大量氣體。根莖類則是含有不易消化的多醣類，吃太多也會容易產氣。

豆類：豆乾、豆腐、豆漿、大豆、豌豆、紅豆、綠豆等

根莖類：地瓜、芋頭、薯仔、南瓜、粟米、山藥、糯米等

2. 十字花科蔬菜

十字花科蔬菜也含有不易消化的多醣類，並且更含有硫的成分。放屁產生的難聞氣味便來自於硫，因此如果想要減少脹氣的機率，並避免即使沒有聲音，一聞就明白的臭屁，以下食物可考慮減量食用：

十字花科蔬菜：綠、白椰菜花、紅、白蘿蔔、椰菜、青椒、洋蔥、小白菜、大白菜、蘆荀等

3. 高油及高熱量食物

富含大量脂肪的食物或油炸食物，會增加腸道消化的時間，因此使食物有更長的時間發酵，產生更多氣體。除了速食、鹹酥雞、天婦羅、薯片這類的油炸食物外，含有大量牛油、鮮忌廉及糖分的甜點也需特別注意。

相關文章：姜濤胃痛突暈倒姜糖嚇到喊！10秒呼吸法急救胃痛宜吃木瓜菠菜雞蛋👇👇👇

+ 19

4. 奶類

東方人的腸道較缺乏消化乳糖的乳糖酶，易有乳糖不耐症，只要一喝牛奶就會容易脹氣、腹瀉、腸胃不適，因此建議乳糖不適症者應避免食用牛奶及牛奶相關製品，改飲用豆漿補充蛋白質，而鈣質則可由板豆腐中攝取。

5. 碳酸類飲料

由加壓的二氧化碳所製成碳酸飲料蘊含大量氣體，喝太多除了容易打嗝外，也會引發脹氣。若想減少此類不適，建議少喝汽水、梳打水（氣泡水）、或是含有梳打水的調酒飲料，以果汁、紅白酒取代。

6. 各類麵包

由於麵包屬於高糖食物，而且在製作過程中使用泡打粉或酵母透過化學反應產生二氧化碳，以讓麵糰變得蓬鬆、柔軟，但也代表食用時會吃下更多氣體，提高脹氣的發作機會。另外，患有麩質過敏的人群，也可能因食用麵包而導致腸道黏膜發炎、腫脹並產生過多氣體而引發脹氣。

8項讓你脹氣的生活習慣

以下列出8點常見且容易使人吞入過多空氣的生活習慣，民眾不妨可自行檢視並避免下列行為，也許你會發現脹氣頻率大幅下降喔！

1. 吃東西狼吞虎嚥，每一口吃得又多又急

2. 一邊張口吃東西咀嚼，一邊和別人說話

3. 常吃香口膠

4. 喝飲料習慣用吸管

5. 有頻繁吞口水的習慣

6. 抽煙

7. 配戴過鬆的假牙

8. 缺乏規律運動的習慣，導致腸道蠕動緩慢，食物久未排出可能引發脹氣或便秘。



相關文章：消化不良｜食太飽胃痛胃氣脹！5個穴位紓緩不適按肚臍減埋肚腩？👇👇👇

+ 16

延伸閱讀：

脹氣與脹氣痛：症狀、原因與解決辦法

老是脹氣不舒服 7種方式預防並減緩

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：2大脹氣原因報你知！避吃6類易脹氣食物，約會不怕放屁形象全毀】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」