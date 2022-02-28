肚痛｜左下腹疼痛常見於便秘、腸躁症？搞懂腹痛位置3大類型

陳小姐平日工作繁忙，某天早上腹部突然隱隱作痛，但她不以為意，沒想到等到傍晚，下腹部疼痛感加劇，甚至上出血尿，讓她嚇到請假就醫檢查，才得知自己患有膀胱炎。

撰文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



其實許多女性都曾有下腹疼痛的困擾，但除了常見的經痛或膀胱炎外，還有很多疾病會導致下腹痛。就讓《Hello醫師》帶你從下腹痛位置，了解是何種疾病在作怪！

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下腹痛可能會出現哪些疾病？

下腹痛好發於女性，經常由生殖、泌尿或腸胃道等疾病引發，而依據下腹痛部位的差異，以下分成3種類型，個別介紹其所蘊含的疾病訊息：

右下腹疼痛：闌尾炎、大腸憩室炎

一般而言，右下腹疼痛最常見的疾病為闌尾炎。當闌尾炎發作後，起初病患會感到肚臍周圍不適，或出現上腹部悶痛，並逐漸轉移至右下腹部，疼痛感還會隨著咳嗽或腹部用力而加劇，而且上述症狀可能會於24小時內發作，而目前臨床上以急性闌尾炎的案例居多，且可能合併發燒等症狀。

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此外，好發於中老年人的大腸憩室炎也會造成右下腹疼痛，其發生率隨著年齡增長而升高，多數病患初期為無症狀，待病情發展後，才會出現血便、噁心、腹瀉、發燒等症狀。

其餘像是腸繫膜淋巴炎、白血球缺乏性腸炎及克隆氏症也很容易引發右下腹疼痛，為避免與闌尾炎混淆，因此病患就醫後，醫師除了會詢問相關病史外，還可能透過電腦斷層掃描（CT）檢查到底是闌尾、大腸憩室，還是其他部位出現發炎反應。

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左下腹疼痛：便秘、腸躁症

引起左下腹部疼痛的罪魁禍首往往來自便秘。由於便秘者的糞便會堆積在位於左腹部的乙狀結腸與直腸，因此當糞便過多卻未排出時，就會引發左下腹疼痛。

然而，因為乙狀結腸屬於一種游離腸段，因此也可能移至腹部中間，而讓便秘引發的腹痛改變位置。

另外，許多年輕女性罹患的腸躁症，患者除了會有便秘、腹瀉或解便時感覺未完全排乾淨的症狀外，也可能出現左下腹疼痛。

▼ 原來食錯某些食物，容易導致便秘。有哪8種易導致便秘的食物？（按圖 👇👇👇）：

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下腹中間疼痛：膀胱炎、生理期

膀胱炎為女性下腹中間疼痛的主要疾病之一，由於女性的尿道長度只有3公分，相較於男性長達18~20公分的尿道，外來細菌很容易就入侵女性的膀胱，造成發炎症狀，進而出現腹痛、頻尿、解尿疼痛，甚至合併血尿的症狀。

除了腸胃道疾病與泌尿道疾病外，女性最常因生理期而引發下腹悶痛。不僅如此，當細菌沿著陰道、子宮頸往上侵入子宮，再經輸卵管或子宮旁結締組織擴散至骨盆腔時，就會導致骨盆腔發炎，而除了會感到下腹悶痛外，女性於性行為時也會感受到明顯不適。

此外，女性的下腹痛也要考量是否為子宮或卵巢疾病，例如卵巢囊腫或扭轉，甚至卵巢破裂，導致下腹疼痛。

▼同場加映：泌尿道感染症狀（按圖了解👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：女生下腹痛免驚！搞懂腹痛位置，就能及早就醫】

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