痛症｜周身痛小心與自律神經失調有關！醫親授1招緩解肌筋膜疼痛

許多民眾常發生這裡痛、那裡痛，全身痠痛好不了的狀況，要小心與自律神經失調有關！台灣雙和醫院副院長、復健醫學部主治醫師劉燦宏表示，「肌筋膜疼痛症候群」與「自律神經失調」是相互影響產生。會發生肌筋膜疼痛主要是肌肉長期疼痛沒有處理，當肌肉發生痠痛造成肌肉收縮，進而導致慢性痙攣。



肌筋膜疼痛症候群最常發生在肩頸部位，有時會有壓痛點跟激痛點出現。劉燦宏解釋，所謂激痛點就是按壓痠痛處會出現疼痛轉移，例如按一下肩頸，可能會痛到手臂等。

▼自律神經失調常見症狀（按圖👇👇👇）

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「自律神經失調」與「肌筋膜疼痛症候群」互相影響成惡性循環

劉燦宏說，當疼痛不斷復發，就會造成晚上睡不好，久而久之會出現自律神經失調現象，例如心悸、暈眩、頻尿等。但也有可能這些疼痛是由自律神經失調引起，由於交感神經長期過度興奮，導致肌肉緊繃跟痠痛，長期下來也會導致肌筋膜疼痛症候群。也因此「自律神經失調」與「肌筋膜疼痛症候群」有可能是互相影響，造成惡性循環。

一招改善肌筋膜疼痛症候群（按圖👇👇👇）

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做好三件事打破疼痛惡性循環

劉燦宏說，想要擺脫這些疼痛相當不容易，建議民眾養成規律運動習慣，如做伸展操、固定睡眠時間，放鬆心情等，打破惡性循環。他也特別示範如何放鬆伸展肩頸，提供民眾參考。

做好三件事打破疼痛惡性循環（健康2.0授權）

一招改善肌筋膜疼痛症候群

首先，將左手放在背後固定，右手放在左後腦勺，並往右前方拉伸，劉燦宏補充，不是往右拉，也不是往前方拉，而是「往右前方拉伸」，而且拉伸時須注意保持身體穩定，此時左邊肩頸會感受到拉力伸展。

反方向也是一樣，將右手固定在後側，左手放在右腦勺後側，往左前方伸展，維持動作，固定5至10秒再放鬆，並反覆進行三次。若行有餘力，可將兩隻手放在頭上方，並往前拉，約固定10秒再放開，做完後會發現整個頸部獲得舒展。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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