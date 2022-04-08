心肌梗塞｜60歲下病發率增　提防春季溫差大　常便秘、肥胖皆高危

春天天氣忽冷忽熱，是心血管疾病的好發季節。知名預防醫學健康管理陳志銜醫師生呼籲，以下四大風險族群：三高患者、抽煙、體重過重，或是容易便秘的人，更需特別留意血管阻塞的問題，遠離心肌梗塞的危機。



春天萬象更新，卻也對有些人帶來潛在健康威脅：（按圖了解）

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三高、抽煙、肥胖風險高 長期便秘者心臟負擔大

以三高患者來說，過多的血糖會造成血液黏稠，過多血脂易造成膽固醇堆積管壁，形成發炎和斑塊，進一步造成心肌冠狀動脈的問題。另外像抽煙、肥胖也都會讓身體慢性發炎，導致血管管壁堆積膽固醇的機會增加，造成心血管狹窄。長時間便秘，因為會讓腹肌用力收縮及放鬆，間接使該區域血管不斷收縮及放鬆，導致冠狀動脈血液分布下降，對心臟的負擔上升。以上這些危險因子，就像埋了顆未爆彈在身體裏，隨時都有可能爆炸，造成心肌梗塞發生。

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未滿60歲心肌梗塞逐年上升 生活習慣為主因

而大部分民眾都認為心血管疾病是老年人的專利，其實近年來心肌梗塞有年輕化的趨勢，據統計台灣59歲以下的心肌梗塞比例就佔了30%，且逐年上升中。陳志銜醫生說明：「心肌梗塞年輕化主要與生活習慣有關，像是飲食上的精緻化、抽煙、久坐少運動、工作壓力大、日夜顛倒、熬夜等等，這些都可能是心肌梗塞發生的風險因子。」而且心肌梗塞在病發前，因為沒有明顯的症狀，往往會導致無法挽回的憾事，提醒青壯年族群也不能忽略心血管的健康！

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預防心血管疾病三招 定期健檢保健康

想預防心血管疾病，陳志銜醫生建議可從以下三點着手：

一、避免久坐：建議每30分鐘左右起身活動一下，讓肌肉活動。多多活動可讓血流更通暢，避免血液的凝集以及膽固醇的堆積。

二、平時應常量測血壓注意變化，尤其是三高、肥胖患者或有糖尿病家族史者，應追蹤血糖狀況。

三、養成運動習慣，每周應累積150分鐘的中度運動加上阻力運動，例如慢跑、單車、游泳、重訓。若沒時間，也可以每天花十分鐘左右做高強度間歇運動。好的運動習慣，可以增進代謝，消耗多餘能量，增進睡眠品質，降低心血管疾病風險。

除了上述幾點，如果是屬於高風險族群，也建議要定期追蹤檢查。陳志銜醫生分享，之前遇過一位50歲男性，雖然看起來不胖，但平時有抽煙的習慣，而且因為裝了兩條血管支架，老婆特別擔心他的身體狀況，後來檢查才知道原來老公的血糖和血脂肪早就超標，幸好及早治療後就有明顯的改善。除了定期檢查外，也可以搭配心血管保養療程，主透過特定抗氧化針劑減少自由基累積、避免體內慢性發炎、保護肝臟、去除重金屬、調控凝血因子以減少血管硬化等等，對於心血管保健與預防心肌梗塞都有正向幫助，從源頭促進與維護心血管健康。

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