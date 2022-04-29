碳酸水｜唔止減肥仲有呢啲好處！營養師提4大貼士加水果夠健康

碳酸水（Sparkling Water）近年成為不少人的健康飲品之選，有台灣營養師指出，碳酸水有利排便、控制體重等作用，但要留意市面上有不少添加糖分的碳酸水，這些反而不利健康。



近日天氣炎熱，不少人也選擇冰凍的汽水或其他含糖飲品解暑，但台灣營養師陳嫚羚解釋，長期飲用不但致肥，更是提高患慢性疾病的風險，例如心臟病、糖尿病等。她則建議飲用碳酸水取代不健康的飲品，更分享其4大好處。

▼碳酸水有幾好？（按圖看清👇👇👇）

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幫助排便



陳嫚羚指韓國一項研究，把長期臥床、容易便秘的患者分成喝水及喝碳酸水2組，研究發現喝碳酸水組使用瀉藥的頻率明顯降低、便秘情況減輕，推測與氣體進入產生壓力，刺激到腸胃蠕動有關，可見喝碳酸水確實對排便有明顯效果。

提神醒腦



人體在缺水時容易感到疲勞，所以喝水補水能夠提升精神，若是飲用碳酸水，因為多了氣泡刺激，提神效果更是大增。

體重控制



碳酸水能夠增加飽足感，日本也曾有研究發現飲用250ml碳酸水會排出約900ml的氣體，受試者都表示腹脹影響食慾，從而減少了進食次數。

陳嫚羚表示，喝碳酸水也要配合飲食習慣才能有顯著效果，例如菜、肉、全穀澱粉比例應為2:1:1的「211餐盤減肥法」，然後於餐前飲用500ml的開水或250ml碳酸水，能有效增加飽足感，從而控制體重。

養生護身



可樂等含糖飲料糖分高，容易致肥，而肥胖也會伴隨糖分成癮、三高、心腦血管疾病、癌症等問題，故此建議以碳酸水取代，有助減重之餘，亦能促進健康。

飲用注意貼士要知！

除了以上好處，陳嫚羚也提醒大家選購市面上的碳酸水要留意的貼士。

▼碳酸水飲用注意貼士（按圖看清👇👇👇）

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留意營養標示



市面上部份帶有口味的碳酸水帶有口味，而大多是使用人工甜味劑，有機會令腸道菌叢受影響，而且飲用後可能會出現對「甜」產生依賴感的直接影響，反而容易令人更想吃甜食。

建議飲用前先留意營養標示，注意是否含有人工甜味劑和鈉質，有則盡量避免。

若加水果，記得漱口



不少人喝碳酸水時加進檸檬等水果增加口感，雖然天然水果有利健康，但碳酸水的碳酸接觸糖分後，酸鹼值會從原本Ph5降低至Ph2至3，反而不利於牙齒和胃部健康。

建議飲用後應漱口，降低對牙齒的傷害

可加水果，但別加糖



不少人喝碳酸水也會加入糖、蜂蜜、果醬等添加糖，但因為添加糖加太多其實與汽水等含糖飲料無異，反而對健康沒好處。若想增加口感就要緊記以水果代替糖，因為水果比起添加糖更健康，同時盡量避免加糖，或對健康及減肥造成反效果。

部分人士要少飲



碳酸水的氣體容易引起脹氣及打嗝，從而增加胃部壓力，並加重胃食道逆流情況，建議平常若容易打嗝、脹氣、胃食道逆流者需注意分量，或避免飲用。

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