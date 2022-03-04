減肥｜1410斷食法比168斷食仲輕鬆 3大原則要注意咩人不適宜？

要成功減磅，除了有規律的運動習慣，最重要是健康又均衡的飲食調節餐單，而適當的斷食確實可以令身體減少負荷，調整腸胃。有營養師推介「1410」斷食法，更指比起「168斷食」更舒適，1個月則可以瘦2公斤，非常適合剛起步的減肥新手。



台灣註冊營養師程涵宇最近在facebook專頁分享「1410斷食法」，她解釋這斷食法比起常用的「168斷食」，可以更溫和更舒服地減重，而「1410」是指是在24小時中有14小時是斷食，不吃有熱量的東西，另外10小時則可以進食。她建議每日由早上10點至晚上8點進食2至4餐，而8點後則開始斷食。

程涵宇解釋，這樣可以讓身體校正平衡、重新設定，把代謝的開關打開，讓身體有效在10小時內燃燒脂肪、消耗熱量，就能降低體重。她更指出，如果進行1星期保守可瘦0.5公斤，而1個月達到2公斤，除了減重，「1410斷食法」亦有另外8大優點。

▼「1410斷食法」是甚麼？（按圖看清👇👇👇）：

+ 7

1.透過限制時間進食自動就能減少熱量20%



2.幫助荷爾蒙穩定，減少飢餓：感受吃飽的荷爾蒙增加，覺得飢餓的荷爾蒙減少，找回飽的感覺



3.抗氧化



4.增加DNA修復



5.改善胰島素抗性



6.改善糖尿病



7.幫助血壓穩定



8.改善金魚腦 認知功能



3大原則要記住！

程涵宇續解釋，進行此斷食法有3大重點要留意，而腎病、糖尿病患者建議需諮詢醫生或營養師意見才可執行。

▼「1410斷食法」3大重點要留意（按圖看清👇👇👇）：

斷食時吃東西



斷食即是不要吃有熱量的食物，若在禁食時間因口痕而吃了水果、蔬菜、豆漿、牛奶、蛋白粉，甚至是小朋友吃不完的東西、剩餘的食物、喝酒等，不但大大影響減肥效果，還會刺激血糖和胰島素，讓減重過程變困難，建議真的下定決心才開始進行。

報復性飲食



在可以吃東西的這黃金10小時如果暴食，比平常吃的食物加倍，吃12分飽才滿意，減肥失敗機率必定大增。

吃太少未達基礎代謝率



男生基礎代謝約1500千卡，女生大約1200千卡，建議每天要吃到標準量，體重才不會反彈。

黃金10小時食乜好？

除了斷食，在可以進食的10小時內，程涵宇建議進食不多於4餐，每餐要以均衡及天然食材為主，並應避免含糖飲品、零食、甜品等，她推介以下數款食物。

▼「1410斷食法」可以吃甚麼？（按圖看清👇👇👇）：

蛋白質



雞胸肉、雞蛋、豆腐、無糖乳酪

油脂



魚油保建食品、堅果

蔬果



綠葉蔬菜、蘋果、芭樂、莓果

飲品



水、無糖茶、無糖豆漿、牛奶、黑咖啡

▼同場加映：纖瘦體質的12個生活習慣（按圖看清👇👇👇）

+ 34

▼同場加映：5大瘦身燃脂好食材（點擊下圖看清👇👇👇）