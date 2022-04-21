耳嗚｜長期出街戴耳機聽歌或致耳痛 「66」原則避聽力受損

無論出街、上班上學，不少人也戴著耳機聽歌、看影片，耳機成為現代人出門不可或缺的物品。不過世衛於2015曾指出，有超過一半的年輕人使用耳機習慣不安全，並估計高達11億的年輕人口，將因為未妥善使用耳機、控制聆聽環境而導致年輕一族的聽力受損風險增加。到底底如何避免？



無線藍芽耳機是近來很受歡迎的產品，但原來長時間戴著這種入耳式的耳機，即使只戴著着不聽音樂，同樣會傷害聽力。澳洲邦德大學（Bond University）健康科學與醫藥學院助理教授摩洛（Christian Moro）指出，耳朵有自我清潔的機制，會往外推送耳屎，然而長時間配戴耳機會阻塞耳道，導致耳屎無法排出而堆積，進而造成聽力下降、搔癢、疼痛。

▼長期戴耳機或致聽覺永久受損？（按圖看清👇👇👇）

+ 4

由於耳機相比環境中的噪音，能更貼近、更集中的將聲音傳送到耳朵內，因此若沒有注意音量大小，或是使用時間過長，都會傷害到內耳中敏感的毛細胞與聽覺神經，嚴重的話將造成永久性聽力損害。例如平常要乘搭交通工具，環境產生的平均音量大約為75至85分貝，若為了聽清歌聲或影片的聲音，必須要將耳機調到85至90分貝。

聽覺是連通大腦的一個重要管道，聽覺一旦喪失，大腦動作就會變遲緩，連帶產生反應變遲鈍、記憶力降低等症狀。

摩洛教授同時指出有3種情況不適合戴耳機：

1. 外耳道發炎、有傷口或發炎

2. 皮膚對矽膠材質過敏，若放入耳道一樣會引起耳道過敏

3. 處於急性感染合併嚴重耳漏的中耳炎或膽脂瘤，這類耳朵疾病會有許多分泌物，較容易污染耳機。因此建議求醫治療控制，盡量保持耳道乾爽再戴耳機。



戴耳機貼士要知！

聽力受損大多是慢性累積，人們往往在不知不覺中聽力就已經嚴重受損，台灣耳鼻喉科診所院長張益豪醫師建議，平時使用耳機須遵循「66」原則，也就是耳機音量< 60％、聆聽時間< 60分鐘，以減少聽力的負擔。另外，他亦建議以下4大使用耳機貼士。

▼4大使用耳機保護聽覺貼士（按圖看清👇👇👇）

+ 1

限制使用時間



若長時間使用耳機的話，會讓耳朵持續受到刺激而無法休息。因此建議每天將使用的時間限制在1小時以內，並且每隔 20 分鐘將耳機拿下來休息一下。

若耳機音量95分貝的話，建議最多戴四個小時；如果聲音很大，如在地鐵、街道等地方戴耳機，有時候可能會到100分貝，則最多不能超過2個小時。

降低播放音量



在播放音樂、觀看影片時，將音量控制在撥放器最大音量的 60 % 以下，以避免過高的能量衝擊內耳細胞和聽覺神經。

不在吵雜環境中使用



許多人習慣用聽音樂來消磨搭車的時間，然而此時環境非常嘈雜，很容易為了聽清楚而忽略音量的控制。

用監測耳機音量APP



利用手機中的 APP 偵測耳機使用音量，能夠在分貝過大時立刻提醒使用者，甚至可以幫忙監測環境中的噪音。

相關文章：【耳中風】耳鳴突然單耳失聰5大症狀 貧血糖尿高危多吃蝦蜆菠菜👇👇👇

+ 1

相關文章：耳鳴惡化24小時聽到尖叫聲 感冒過勞8成因吃蘋果朱古力加重耳鳴👇👇👇