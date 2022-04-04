耳朵泛紅｜日專家教你從耳朵看出5種體質兼性格 即學改善按摩法！

耳朵長在我們見不見的位置，不是照鏡子就很難觀察到它的狀況。日本的耳朵鑑定師後藤惠指，耳朵就好像身體狀況的顯示器，健康的話應該不會泛紅，就算抓住也不會痛。相反，如果有泛紅或者疼痛等狀況，就代表身體出現問題，需要多加留神。以下將會講解不同位置的泛紅代表什麼不適，以及如何按摩以改善症狀。



根據日本媒體《介護ポストセブン》刊登的內容，專家後藤惠指出，在拆解身體不適的原因後，就連性格和慣常的行為模式都能知道得一清二楚，但只要按摩泛紅的部分就能緩解身體上的不適。

5種耳朵類型

在確認自己屬於哪一種類型和性格之前，大家可以先為自己的耳朵拍一張照片，看看哪一個部分泛紅。如果沒有泛紅，則代表你擁有一個健康的身體。

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1. 領袖型



領袖型的人耳珠會泛紅，應注意眼睛健康。眼睛容易用神過度而覺得疲勞，需要一個舒適的睡眠環境，確保獲得足夠休息。此外，要不時放鬆眼睛，可定時閉目養神。同時要留意肝臟的情況，切忌酗酒。由於身體容易出垷低血壓、貧血、經痛的症狀，可以多進食菠菜和動物肝臟等鐵質豐富的食材。

這類人通常會有很強的道德倫理觀念，大多是默默耕耘，面對逆境的時候不會發牢騷或者抱怨，而是思考怎樣做再能解決問題並付諸實行。這份堅定的信念會令身邊的人感到安心，認為是可靠的存在。然而，由於要求高的關係，有時會強人所難令周遭的人感到壓力。

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2. 偶像型



耳珠邊緣以及耳朵內側中心會泛紅的人屬於會引人注目的類型，以致經常招人嫉妒，甚至被中傷。由於精神上的打擊而出現的不適則會呈現在大腸和三半規管，所以很可能會出腹瀉、耳鳴、噁心、暈眩等症狀。因此建議多進食乳酪、納豆等發酵食品，以及蘆筍、西蘭花之類的食物以調整腸道環境。

這類型的人很懂得怎樣表現自己，如果成功吸引到眾人的注意會感到欣喜，為此亦不惜付出一切的努力。你最大的魅力是無需刻意做些什麼，日常的一舉手一投足都能增加別人對自己的好感，因此都有人認為你八面玲瓏。當內心積壓過多的負面情緒會一下子爆發出來，建議日常就要為自己減壓。

3. 研究型



耳朵內軟骨之下或者旁邊泛紅的人，腸胃和口腔問題會比較嚴重。很容易會消化不良和覺得反胃，也很多時會生痱滋或者長唇疱疹。進食上建議多食用容易消化的牛蒡、大頭菜等根菜類食物，又或者雞柳和納豆也是不錯的選擇。此外，可以多做一些紓緩壓力的活動，比如是到公園散步或者行山，感受一下大自然的氣息。

簡單來說，這類型的人大多會是智囊團，不喜歡引人注目，比較多是擔當後援的角色支持他人或者組織。對數據和數字非常敏感，擅長從實質的資訊啟發新的意念。做事不易放棄，會尋根究底，但在備受矚目的時候反而有可能會失準。

多到公園散步或者行山，有助紓緩壓力。（unsplash@@jackcharles）

4. 魅力型



耳洞或上下泛紅的人通常有呼吸道的問題，有可能患有鼻炎、咽喉炎、支氣管炎、肺炎、哮喘等病症。此外，皮膚亦較容易乾燥或患上乾眼症，需時刻注意補充水分，天氣乾燥的時候可使用加濕器或塗上潤膚霜。雖然較少受情緒問題困擾，但如果累積了一定的焦躁，都應該給自己一些私人時間深呼吸，整理一下自己。建議多食用蓮藕和豆腐之類的食物。

這種人做好決定就會把心一橫地着目標出發，是敢於挑戰的實幹者。你們好奇心旺盛，最喜愛新鮮事。喜歡穿着華麗的你在旁人的眼中非常之有自信。擁有頑強的意志以及堅定的自信令你能正面面對與別人的衝突，同時不折服於他人的流言蜚語，但這樣的表現有時會令人覺得你不願意接納他人的意見。

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5. 藝術家型



耳朵上方內側以及耳珠邊緣偏紅的人的肝臟、泌尿和生殖系統較易出現問題，可能會患有肝炎、膀胱炎、生殖系统疾病、水腫等症狀。而由於你的三半規管也比較脆弱，較常出現暈眩、「踎低起身見頭暈」、耳鳴、突發性耳聾等症狀。加上你的體質容易攝取過量卻又排便不順，可以透過焗桑拿等方法幫助身體排毒。建議多食用無花果或羊栖菜、海蘊等海藻類的食物。

這類人着重溝通，能夠很平常地做出照顧他人的行為。擅長配合他人，也願意聽取他人意見，不過有時會令人覺得你沒有主見。喜歡充滿驚喜和戲劇性的環境，有時會為了令身邊的人開心而難為自己。

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按摩耳朵

接下來就要向大家介紹改善症狀的按摩方法，首先要用手指抓緊下圖1-5的地方，次序是從耳珠開始，由下而上。然後就用搓的方法，同樣是從耳珠開始從下而上揉耳朵。每日都這樣按摩耳朵就能改善以上提到的不適，而如果症狀嚴重，建議及早求醫尋求醫生的意見。

用手指抓緊1-5的位置，次序是從耳珠開始，由下而上。（《介護ポストセブン》）

（資料來源：《介護ポストセブン》）