胃酸倒流｜胃部不適食粥反而惡化？營養師教5招飲食即可改善

「又買胃藥了」經常看你胃酸倒流，咖啡、甜食及油炸食物又常常吃，這樣反反覆覆發作不是辦法吧？你可知道台灣平均每4人就有1人有胃酸倒流的問題，一旦發作不舒服第一個都想到「吃粥」，沒想到愈吃愈嚴重。



粥本身含水量較多，反而會刺激胃部分泌胃酸。另外，粥在烹調上會煮的更軟，導致食物消化速度加快，當食物都已經跑到小腸了，胃酸還停留在胃部，反而更傷胃。

5招改善胃酸倒流（按圖👇👇👇）

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1. 吃東西要乾濕分離，避開咖哩飯、丼飯及羹類食物

水分過多反而容易刺激胃酸分泌。咖哩飯、丼飯、羹類、湯麵與稀飯一樣，皆為含水量較高食物，因為很容易吞食，導致嘴巴咀嚼次數降低，使得胃在短時間內裝入大量澱粉，壓迫括約肌，引發胃酸逆流。

2. 吃白肉比紅肉好，可以降低食道括約肌的壓力

紅肉飽和脂肪含量高於白肉，攝取過多高油脂食物不僅會讓賁門鬆弛，食道大開，還會減低下食道括約肌的壓力，讓食物停留在胃的時間變長，使胃分泌更多胃酸來幫助消化。

3. 每天最少吃一碗半的青菜，避免增加腹內壓

根據流行病學研究，發現胃酸倒流的人發生頻率和吃膳食纖維的量有關，當纖維吃得少，愈容易造成胃酸倒流，攝取足夠的纖維，反而有助於排便，降低因便秘而使腹內壓力增加，導致胃酸倒流。因此建議一天至少吃一碗半的青菜。

▼七種食物恐會加劇胃酸倒流（點擊下圖看清！👇👇👇）

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4. 千萬不要空腹喝咖啡

可可粉、朱古力、濃茶、咖啡、可樂等都含有咖啡因，容易刺激胃酸分泌，尤其在空腹喝咖啡對胃的刺激更大，導致括約肌鬆弛而造成胃酸倒流的問題。

5. 吃飽飯後要站著半小時

吃飽飯後整個人慵懶昏沉，總是想賴在梳化看電視或是直接躺平在床上，但這樣做反而會增加腹部和胃部的壓力，更容易造成胃酸逆流。所以，飯後半小時建議可以站著或是散散步，幫助消化。

營養師小叮嚀：除了上述重要五點之外，壓力也是現在人很容易造成胃酸倒流原因之一，情緒緊張會使得神經緊繃，連帶腸胃跟著緊縮就容易造成胃酸倒流。所以，除了適度讓自己放鬆之外，更要控制體重及避免熬夜，才能真正改善胃酸倒流。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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