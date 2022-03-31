婦女健康｜更年期時常睡不好健忘心悸？營養師多吃這些營養素改善

黃媽媽說：「昨晚全身燥熱又冒汗睡都睡不好，平常工作到下午就覺得渾身疲倦，做事情丟三落四，記憶力好像也沒以往好…」。更年期困擾婦女日常生活的症狀主要是月經不規律、熱潮紅、心悸、睡不好、肌肉痠痛、眼睛乾澀、情緒鬱悶、健忘等。



更年期是女性中年到老年的過渡階段，也是一段必經之路，當卵巢功能逐漸衰退、賀爾蒙分泌開始減少，連帶著身心也會受到影響而產生變化。

如何降低更年期的不適症狀？（按圖👇👇👇）

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如何降低更年期症狀的不舒服感覺？營養師：多吃植物性雌激素

該如何降低更年期的不適症狀呢？台灣Heho營養師劉思妤建議，可以透過適量攝取富含植物雌性激素的食物，減緩更年期的不適症狀。它是一群存在於天然植物中的活性成分，其構造和身體內的雌激素結構類似，常見的有大豆異黃酮、木酚素、香豆雌酚。

愛喝豆漿的東方女性患有骨質疏鬆、熱潮紅比例遠低於歐美國家

大家耳熟能詳的「大豆異黃酮」可以紓緩更年期過程中發生的種種不適症狀，讓熟女在更年期也可以輕鬆自在！同時也可以協助體內保留鈣質，預防骨質疏鬆。如果飲食中攝取愈多含大豆異黃酮素的食物，可降低罹患乳癌、子宮內膜癌的發生風險。

大豆異黃酮素中的有效成分透過種種手法來保護心血管，包含抑制血管平滑肌增生避免血管狹窄、抑制血小板凝集預防血管阻塞等。

常見的食物來源有：豆奶、豆腐、納豆、味噌、毛豆、黃豆。

「木酚素」是乳癌的剋星

經由腸道微生物作用後，木酚素會轉化成類似雌激素的結構，可以紓緩皮膚潮紅、陰道乾燥等相關更年期常見的不適症狀。

更年期女性骨質流失速度加劇，長久下來會影響骨骼強度，木酚素可以讓骨質流失的速度趨緩，達到保護骨骼的效果。鼓勵民眾多吃含有木酚素的食物，可以預防乳癌、結腸和直腸癌。

常見的食物來源有：

蔬菜類：西蘭花、球芽甘藍、四季豆、椰菜、紫色椰菜、青椒、白椰菜花。

水果：西洋梨、西柚、水蜜桃、士多啤梨、橘子、紫葡萄、哈密瓜、奇異果、綠葡萄。

堅果種子：亞麻籽、腰果、花生、葵花籽。

食用油：白芝麻油、黑芝麻油。

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「香豆雌酚」是開啟女性魅力的鑰匙

香豆雌酚是一種類植物性雌激素，可以紓緩更年期過程中激素濃度快速下降所產生的不適症狀。步入更年期的女性因為失去了雌激素的「保護」，容易骨質疏鬆，香豆雌酚可以讓骨質流失的速度趨緩。

另外，它也是一個很好的抗癌救星、保護心臟的利器，當飲食中攝取愈多，則可降低乳癌的發生風險。香豆雌酚也能透過增加肝臟細胞低密度脂蛋白受器的數量，台灣營養師劉思妤解釋，「可以想像成有很多隻小手，在血液中將膽固醇抓回肝臟細胞中代謝，再透過膽汁排出體外，以降低血膽固醇。」

常見的食物來源有：綠豆芽、亞麻籽、開心果、苜蓿芽、杏仁。

植物性雌激素的補充日漸受到重視，營養師建議由天然食物中攝取為優先考慮，不但使用上安全無虞、取得方便、價格又便宜，還能提供其他種類的營養素。

至於植物性雌激素相關的保健食品，雖然目前在臨床試驗中尚未出現嚴重的副作用，僅少數個案有出現胃部不舒服、乳房敏感的情況，是屬於相對安全的成分，除了要選擇可信的來源、標示清楚者，應與醫師或營養師討論，配合自身疾病狀態謹慎評估。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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