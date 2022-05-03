便秘｜偶然如廁不順正常嗎？用「羅馬準則」自測　中2項已屬便秘

你也有長期便秘的困擾嗎？小心長期下來容易口乾、口臭，也可能影響情緒。日前一名35歲職業婦女，因家庭工作兩頭燒導致長年有便秘問題，不僅數日才排便一次，且大便顆粒狀，需出力才能排出，加上平時久坐水喝少，也感覺到情緒常不佳，因此赴中醫求診，經醫生診斷為燥熱內結和氣滯不行的體質，治療2周後，已順利紓緩便秘問題，情緒也逐漸改善。



容易緊張又久坐少動 小心埋下便秘危險因子

在傳統中醫上，便秘分為燥熱內結、氣滯不行、氣血不足和陰寒凝結四種原因，像是患者屬於陽盛體質又喜歡大魚大肉，這時因腸胃容易積熱，使津液耗損、腸道失潤，促使大便容易乾結。劉家蓁醫生解釋，若患者屬於容易緊張焦慮者或久坐少動，都會促使氣機鬱滯，導致大腸傳導功能失常因而造成便秘。

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羅馬準則檢視是否有便秘 必要時應盡快就醫

在中醫治療上，像針對燥熱內結的患者，會使用如大黃、芒硝等清熱潤腸的方法，而氣滯不行的患者則會採以檳榔、木香等用藥，至於氣血不足的患者會益氣養血潤腸，用藥則如黨參、芍藥、麻子仁。

劉家蓁醫生說明，大家可透過羅馬準則檢視自己是否為便秘，包括：

．有25%的機率出現需用力解便

．糞便體積過大或過硬

．感覺解便不完全

．每周排便次數少於3次等現象



且符合兩項以上者，其次除非使用緩瀉劑，否則很少有軟大便，最後則是不符合腸道激躁症的診斷。

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便秘者除遵循醫師用藥 養成良好生活習慣是關鍵

一旦便秘症狀持續超過三個月，就為慢性便秘，但因便秘成因多，又分為找不到造成症狀的原發性，以及因為疾病和藥物所引發的續發性，因此必要時仍得尋求專業醫生協助，找出病因能對症下藥。劉家蓁醫生建議，除了遵循醫生指示用藥，平時也要配合運動及飲食習慣改變，且養成固定時間解便習慣，才能真正遠離便秘人生。

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