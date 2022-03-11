便秘｜討厭吃菜怎麼辦？醫生提4個替代方案　多吃一食材即可改善

便秘是你的惡夢？現代人長期久坐不運動，導致腸道蠕動遲緩，容易便秘。



家醫科醫師也發現，許多便秘患者根本不喜歡吃菜；若有嚴重便秘又不愛吃蔬菜怎麼辦？醫師表示用1顆「番茄」改善不少患者的排便狀況。

嚴重便秘又討厭菜味？醫師提出4個替代方案（按圖👇👇👇）

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台灣好日子診所家醫科醫師李文祺分享，在門診中有許多想減重的朋友，到診間自述食慾不佳、腹脹、有嚴重的便秘（1周排便1～2次）。經過詳細詢問飲食習慣後，得知不少求診者，本身就不喜歡吃蔬菜，因為菜味讓他們食不下嚥。若有嚴重便秘又不愛吃菜怎麼辦？李文祺建議可試試以下4種方式：

1. 午餐或晚餐吃1～2顆番茄

李文祺表示，他建議患者於午餐或晚餐食用1～2顆「番茄」；1周後，大約7～8成的求診者回診，排便狀況有改善，腹脹也有改善，食慾也變好。

長期便秘對身體的影響（按圖了解👇👇👇）

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2. 嘗試高纖維食材

李文祺說，若本身不愛吃蔬菜的減重朋友，也可嘗試洋蔥、黑木耳、紅白蘿蔔、菇類等纖維質含量高的蔬菜，這些在自助餐店或湯滷味店都能取得。如果家中有開伙習慣，烹煮番茄湯時，加入上述食材是最好的選擇，然後加入少許的鹽和天然的甜味劑「洋蔥」，就是一道營養又有飽足感的料理。

3. 加入魚肉變身混合式菜餚

若是比較挑食的人，李文祺建議料理中，嘗試用多樣化的食物來料理，例如可以將自己愛吃的食材和青菜搭配一起煮，例如：洋蔥搭番茄炒蛋，滷豆乾、蛋、香菇、白蘿蔔、紅蘿蔔、大白菜等加入魚肉的混合式菜餚。

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4. 把青菜切碎隱藏起來

另外一個方法，是把蔬菜隱藏在其他食材裡，例如把青菜切碎，將蔬菜加入自製的肉丸裡面，或是於米飯內加入洋蔥和各種菇類增加香氣；也可將蔬菜煮熟與其他食材一起用果汁機打泥熬煮成濃湯。

不過，李文祺也提醒，飲食的原則還是以多樣化的原型食物為主；上述飲食方法是針對不愛吃蔬菜的替代建議。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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