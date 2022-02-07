便秘｜腸道難蠕動原來關寒熱底事！中醫師拆解4大體質食咩最好

便秘成因眾多，但源頭除了是攝取纖維不足令腸胃減少蠕動外，原來每個人的體質也是腸胃健康的關鍵！有中醫師指，寒、熱底絕對影響體內的「氣」以推動腸道蠕動，不同人士的飲食及日常生活也有各自要留意的地方，令腸胃保持健康。



便秘成因少不了與膳食纖維有關，註冊中醫師關應春指，其實身體過於寒熱都會影響「氣」推動腸道蠕動，而當中主要分4大體質。

▼易便秘4大體質（按圖看清👇👇👇）：

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熱秘



成因：胃腸系統過於燥熱，導致大便過於幹硬

飲食建議：避免烤、炸、辣等過於溫燥食物；宜多吃清涼潤滑之物：蘋果、梨、黃瓜、苦瓜、蘿蔔、芹菜、萵苣

氣秘



成因：憂思過度及久坐少動，令氣滯無力蠕動

飲食建議：少吃豆類、糯米製品等不消化食物；宜多吃行氣軟堅潤腸之物：橘子、香蕉、海帶、竹筍

日常建議：保持心情愉快，減少壓力；適當運動，避免久坐

▼同場加映：便秘患者可以透過按摩和暖敷不同穴位防治便秘（按圖 👇👇👇）

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冷秘



成因：寒氣襲於腸道 ，遇寒陰凝不運

飲食建議：宜多吃蔥、薑、蒜等辛香料

日常建議：多做下半身及腹部運動；溫水泡腳促進循環，增加腸蠕動

虛秘



成因：氣血津液虧耗所致 ➟ 缺乏營養

飲食建議： 避免生冷及溫燥食物；宜多吃滋陰補血食材：米飯、黑芝麻、黑木耳、櫻桃、葡萄

便秘成因少不了與膳食纖維有關，註冊中醫師關應春指，其實身體過於寒熱都會影響「氣」推動腸道蠕動。（Shutter Stock圖片）

關醫師續指，長期宿便如同慢性中毒，腸道老化引發各種疾病，造成頭暈、睡眠差、肩頸痠痛等問題。黃鼎殷表示，最理想的排便時間是隔兩餐，例如吃完午餐後應在第二天早上排出大便。

而香港醫護學會資料指，每個人排便次數不同，一日三次至三日一次均屬正常，但最好保持一定的規律性。

關醫師亦提供了3招改善便秘方法：

1.晨早空腹先飲350毫升溫開水

2.適度運動促進腸胃蠕動

3.適量補充好的油脂



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