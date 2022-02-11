便秘｜疫情下上班族便秘急增！持續2週以上無法緩解應就醫檢查

新冠肺炎疫情肆虐下，許多人沒辦法正常在外運動，加上心理壓力等因素，台灣台北榮總胃腸肝膽科醫師吳啟榮表示，因腸胃、便秘問題求診人數較疫情前增加1至2成。



胃脹氣、便秘、胃酸倒流 上班族常見腸胃問題

台灣吳啟榮醫師指出，上班族常見的腸胃問題有消化不良、胃脹氣、胃酸倒流，或是因為久坐的關係，有些上班族會產生便秘問題。

怎麼樣才算便秘的症狀？（按圖了解👇👇👇）

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以便秘來說，「一般上班族都常吃外食，相較蔬菜攝取量較少，另外，可能因為上班時較忙碌，水攝取量也因此不足。此外，用餐時間不規則也會影響到腸胃道蠕動的狀態。」

台灣吳啟榮醫師表示，當進食時，食物會刺激胃腸反射，若長期飲食不固定、不規則的話，胃腸反射就會被打亂，造成便秘的狀況，此外，久坐、運動量不足也都是讓腸胃道蠕動變慢、造成便秘的原因。

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便秘持續2週以上無法緩解 應就醫檢查

而每個人對於便秘的感覺、定義不同，一般認為若3天內有解便一次都還算是正常範圍，若超過3天未解便則符合便秘的定義。台灣吳啟榮醫師指出，若飲食生活習慣調整之後，覺得便秘狀況還是持續，甚至2至3週以上還是無法緩解便秘，那就建議就醫檢查。

此外，大腸癌也可能會造成便秘，如果民眾便秘時伴隨排便習慣改變、糞便帶有血絲或是排便量有特別增加或是減少，或是近3個月體重明顯降低，這時就會建議到診所或是醫院就醫。另外，若排便後覺得沒解乾淨的感覺，那可能是大腸癌發生在乙狀結腸或直腸等較遠端的地方，進而造成患者便秘。

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長期出現便秘不改善 恐影響腸胃蠕動狀況

而如果身體長期有便秘的狀況，對身體會有什麼影響呢？台灣吳啟榮醫師指出，有些便秘狀況有可能是排便習慣不好造成，像是因為工作忙碌，許多人出現便意時都會先忍住，等到過一段時間再去上，長期下來腸子自律神經的反射會產生變化，加重便秘的情形。

吳啟榮醫師指出，如果這時許多人會使用軟便藥或是輕瀉劑等藥物來調整便秘，長期下來就會形成惡性循環，讓便秘變得更加嚴重、腸胃蠕動的狀況也變得更糟。

此外，臨床上也看見很多上班族出現腸躁症的症狀，腸躁症的症狀可能會藉由拉肚子或是便秘的症狀表現，或是兩者交替發生，很多時候可能是工作壓力大或是情緒緊張導致。建議民眾出現腸躁症症狀時，可以到醫院進行採檢，看是否為大腸感染或是功能性的問題。

腸易激綜合症徵狀：（按圖了解👇👇👇）

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便秘治療 優先考量「非藥物」治療

至於便秘該如何治療呢？台灣吳啟榮醫師指出，會先建議從「非藥物」的方式來做處理，若要紓緩便秘，可以增加水分及纖維素的攝取，或是透過腹外按摩來紓緩。

而有些長期便秘的患者會使用黑棗汁來幫助排便，不過效果會比較強一點，因此會先建議患者從補充蔬果及水份開始紓緩便秘，此外，咖啡也能幫忙達到軟便的效果。吳啟榮醫師建議，預防便秘可以注意以下事項：

- 規則的運動。

- 適當的水分補充，每日建議補充1500c.c.至2000c.c.以上。

- 注意飲食，而若攝取太少的油，反而會造成便秘，讓糞便沒有適當的黏性，反之，如果吃得太油，反而會拉長胃排空的時間，導致消化不良的症狀出現。

- 多補充高纖食品，例如糙米、地瓜。



而如果是工作較忙無法常常運動的民眾，吳啟榮醫師也建議，久坐一段時間後可以站起來、避免固定坐在位置上，「站起來可以幫助紓緩腸胃問題，此外，建議也可以養成固定的排便時間，對便秘的紓緩也會有所幫助。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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