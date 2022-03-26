減肥｜更年期瘦身困難重重？醫生揭關鍵原因心血管疾病風險也變高

不管什麼年齡都要注意的問題就是「減肥」！尤其是更年期後，基礎代謝率變差，較容易有發胖的情形。為什麼更年期減肥這麼難瘦？



醫師提醒，除了因為保護傘「雌激素」的缺乏，還要小心心血管疾病風險！

為什麼更年期減肥這麼難瘦？（按圖看清解釋👇👇👇）

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更年期代謝速度變慢，導致身材肥胖變形

台灣家醫科醫師許書華主持的《家有許事》網路節目中，和台灣萬芳醫院婦產科醫師王樂明一起討論更年期減肥問題。王樂明提到，一般女性更年期大約51歲左右，這年紀比較容易發福，主因是代謝速度變慢；加上女性的月經，原本一個月當中，雌激素和黃體素會不斷交替，但到更年期時這些東西快沒有了。

他進一步說，一般雌激素會影響身體的代謝，包含：三酸甘油酯、膽固醇、脂質代謝，因而開始會有代謝症候群的症狀出現，像是身體容易囤油，尤其脂肪會囤在腰部，若更年期沒有特別注意，很容易導致身材肥胖變形。

▼更年期女性注意5個關鍵營養素（點擊下圖看清👇👇👇）

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更年期缺乏「雌激素」保護，心血管疾病風險提高

許書華則表示，更年期後雌激素的下降，也會讓心血管疾病更容易產生。女性在還未更年期之前，因為有「雌激素」的保護，心肌梗塞或中風的風險比男性低，但更年期之後，沒有了雌激素的保護，心血管疾病風險就上升。因此建議，40歲以上，每3年可以做1次代謝性問題的健檢，避免慢性病的出現。

另外，為什麼更年期後的脂肪容易囤積在腹部？王樂明解釋，因為體內脂肪有些有用處，有些沒用處，囤積在腹部的脂肪是完全沒有用的，而且很難減下來，所以肚子都會大大的，這是因為內臟脂肪不斷堆積。許書華補充，但有些人是看起來瘦瘦的，BMI正常，但體脂率可能超標，例如女性超過30％，男性超過25％，就有隱藏性肥胖問題。

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「婦科病」和肥胖有關係！小心多囊性卵巢

此外，年輕女性的肥胖問題也要注意！王樂明說，在婦產科就一個疾病跟肥胖有關，就是「多囊性卵巢症候群」，這也是代謝性疾病，且未來可能會變成糖尿病；這類女性會有多毛、變胖的特色。

一般臨床上對於多囊性卵巢的診斷，有3個面向：月經不規則、超聲波發現很多卵泡、還有雄激素偏高，若3個項目符合2項就是。而在治療上，這類女性建議要適當運動、飲食控制，還要吃3個月的口服避孕藥，用避孕藥去調整月經。王樂明說，過去曾有患者瘦了5～6公斤，月經就變規則了。因此認真減重，月經周期可以變正常，也能改善多囊性卵巢症候群的問題。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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