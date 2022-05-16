健康飲食｜自製黑芝麻藍莓香蕉乳酪飲　一杯飲品強化免疫護心血管

新冠病毒來襲，想要提升免疫力該怎麼做？台灣營養師許育禎特別推薦「黑芝麻藍莓香蕉乳酪飲」，除了能夠強化免疫力，更能夠保護心血管、提升腸道健康，還可以幫忙補充鈣質，民眾不妨一天喝一杯黑芝麻藍莓乳酪飲，營養好處一舉數得！



許育禎表示，「黑芝麻藍莓香蕉乳酪飲」食材為無糖乳酪200c.c.、藍莓50g、香蕉半條、黑芝麻10g、開水100c.c.，無須再額外加糖，只要將所有食材通通丟進果汁機打勻就可以。

5大食材提升免疫（按圖👇👇👇）

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黑芝麻藍莓香蕉乳酪飲可提升免疫力還能補充鈣質、護心

許育禎分析，無糖乳酪含有優質蛋白質，而蛋白質是建造免疫系統的主要原料，與免疫力有相當大關聯性。另外乳酪中也富含益生菌，可強化免疫力、保護腸道健康。

而黑芝麻除了高鈣外，鋅的含量也相當豐富！許育禎補充，鋅參與免疫細胞的發育和成熟，具有提升免疫的效用，也可促進傷口修復、孩童的生長發育、提高食慾等作用，是人體中相當重要的營養素！

至於藍莓，許育禎指出，藍莓具有花青素、白藜蘆醇等多酚類抗氧化物，可清除體內自由基、避免氧化傷害，還可以保護心血管及視力健康。而香蕉是主要天然甜味來源，香蕉鎂離子含量高，可紓緩緊張焦慮情緒，也能安眠！

許育禎補充，「黑芝麻藍莓香蕉乳酪飲」超級營養，不管任何族群都很適合飲用！除了可以強化免疫力外，由於黑芝麻、乳酪也有豐富鈣質，民眾若有補鈣需求也可以透過飲用黑芝麻藍莓乳酪飲攝取。

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