護眼｜長時間對電腦易用眼過度！乾澀發紅8大眼睛疲勞徵兆快休息

眼睛疲勞（Eye Fatigue）時會感覺灼熱感、發癢或感覺眼壓高的狀況，其實這相當常見，也較少直接造成嚴重傷害，然而，眼睛不適卻讓人難以忍受，現在我們就來認識怎麼處理眼睛疲勞，一起擦亮靈魂之窗。

撰文：Karin Kao 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



什麼是眼睛疲勞？

眼睛疲勞是一種症狀而非疾病，長時間從事用眼活動，例如開車、使用電腦以及閱讀後，雙眼又紅又癢，看任何東西的時候感到不適，表示眼睛在向主人抗議了，這種症狀一般在眼睛休息片刻之後會消失，但是，有時卻是其他眼疾的警訊，需要醫師更詳盡的診斷與協助。

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為什麼會用眼過度？

當今社會最常見的用眼過度是長時間使用電腦，一直盯著螢幕不休息所造成。平均成人每天會至少使用電腦8小時以上，多用眼、少休息，因此導致眼睛乾澀，此外，若燈光不足，需要眼睛在昏暗中看清東西時，眼瞼和臉部的肌肉會不自覺地更用力，肌肉容易感到疼痛，而更不舒服，若眼睛本身就有近視（Myopia）、遠視（Hyperopia）、散光（Astigmatism）等問題，沒戴眼鏡的情況下，持續用眼，很容易感覺頭痛、暈眩。另外，睡眠不足、工作充滿壓力也可能導致症狀惡化。

眼睛疲勞有哪些徵兆？（點圖放大）👇👇👇

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1. 眼睛易受刺激

2. 眼睛乾澀

3. 眼淚過多

4. 視線模糊

5. 對光線敏感

6. 眼睛痛

7. 眼睛發紅

8. 視力發生較大變化



若有上述問題，應接受眼科檢查，也許是因用眼過度引起，但是假使放鬆過後情況並沒有改善，可能是其他眼睛疾病的症狀，因此若這些症狀持續一段時間，並且頻繁發生的話，需要立刻看眼科醫師。

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如何預防眼睛疲勞？

其實預防用眼過度很簡單，可以透過日常小貼士來達成，例如看電視時別靠太近、定時讓眼睛休息、避免長時間接觸手機，以及3C電子產品等。另外，睡眠充足很關鍵，成人平均一天需要7小時的睡眠時間才足夠，晚上11點以前睡覺不只保護眼睛，也保護肝臟，因此建議合理分配工作和休息時間，並適時提供眼睛必需的營養素，才能讓靈魂之窗看得更長遠。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：眼睛疲勞、紅腫癢！用眼過度快休息】