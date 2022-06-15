飲水｜喝水有助排毒促進新陳代謝！醫生：腎臟病患這種飲料不要喝

「水分」是維持腦部運作，促進新陳代謝，將礦物質與維他命等養分輸送至器官的重要幫手。喝水能幫助排毒，但要注意，等到口渴才喝水，身體早已「缺水」。而腎病患者對於喝水喝飲料，更是處處要留意。



補充水分時，不是口渴才喝水

台灣腎臟科醫師陳彥成說明，一般而言，每人每天最少需要攝取體重（公斤）乘以30cc的水分，例如體重60公斤的人，一天水分的需求量至少1800cc。但在戶外運動時間較長者，則需隨時補充流失的水分。而中重度腎臟病患者，尤其是已經接受透析治療的腎友，建議每天要量體重，以微調每日的飲水量。

缺水8大症狀：（按圖👇👇👇）

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陳彥成表示，水約佔人體70％的重量，人體有足夠的水分，才能維持器官功能正常運作。當身體內水分的流失量達到體重的1％～2％時，便會發出口渴的訊息，但絕大多數的人都是等到口渴才喝水，卻忽略有口渴的感覺時，身體其實早已處於「缺水」的狀態。

腎臟病患者不能喝冷飲

針對腎臟病患，陳彥成強調，要首重保暖，不宜飲用冰冷飲料，因為腎臟病患者大多有不同程度的貧血，通常比較怕冷。若遇到天氣變冷，血管收縮後血液循環較差，除了四肢冰冷，嚴重時會發紫，同時流經腎臟的血液量會變少，血液量一少，腎臟功能難免就會衰退。

另外，有些需要限水的腎臟病患者，如末期腎衰竭需要洗腎透析的人，喝冷飲會加重口渴的感覺，愈喝愈多反會使體內積水無法排出，嚴重時恐影響心肺功能。腎臟病患者最忌喝含磷量高的冰珍珠奶茶，其他加冰塊的飲料也不適合飲用。

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腎友小口慢慢喝！可喝無糖茶飲、檸檬水

陳彥成建議，如果是初期腎臟病患者，在炎熱的夏天忍不住想喝飲料時，仍不宜多喝冰涼的飲料，建議喝去冰、不加糖的茶飲或檸檬水；飲用時，切勿一口氣喝完，最好小口慢慢喝。

市售飲料大多含有人工添加物，飲用後容易造成腎臟負擔，即使濃縮果汁也不宜飲用過量，尤其楊桃汁更應禁止。陳彥成說，因為水果加工後的果汁，鉀含量較高，糖分也很高，對於各類型腎臟病患者的健康非常不利。

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