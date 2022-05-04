飲水｜能量飲品、運動飲品大不同！專家推運動前後補水時間係呢啲

運動前後、期間除了喝水，亦有人選擇喝能量飲品和運動飲品幫助身體恢復，但有醫生提醒，兩者功效不一，如果並非在合適時間飲用，甚至有機會導致肥胖、脫水。到底能量飲品和運動飲品有甚麼分別？運動前後又應在甚麼時間補充水份才適合？



台灣恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫生近日在facebook分享，表示運動前後、期間補充水分也相當重要，而市面上也有不少運動飲品和能量飲品，他解釋兩者很不同，喝對可以增加運動表現、讓身體補充水分，喝錯反而會導致發胖、甚至脫水，所以要在對的時機飲用對的飲品。

▼運動飲品、能量飲品大不同！（按圖👇👇👇）

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運動前喝：能量飲品



功效︰含咖啡因幫助在運動中更專注、更提神；提供葡萄糖，迅速提供身體能量來運動；添加營養劑像是牛磺酸，減少焦慮、提高氧氣利用率

建議時機︰運動前30分鐘

要注意不要在運動期間喝，因為咖啡因有利尿功能，在運動時會容易脫水，減慢身體恢復

運動後喝︰運動飲品



功效︰電解質可補充流汗失去的鹽分，幫助水分吸收進身體，防止抽筋；內含糖分可以補充運動所消耗的肝醣，運動完30分鐘喝可以恢復體力

建議時機︰運動超過1小時以上，且有明顯的喘與流汗才需要補充

運動強度不夠的話，其實不用喝運動飲料，喝清水才不會喝進多餘熱量和糖分

▼同場加映：碳酸水有幾好？（按圖看清👇👇👇）

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運動最佳飲品是甚麼？

高醫生建議，平時最好補充水分的方法是飲水，但如果長時間運動後，由於身體已流失大量汗水，如果再大量飲水而不補充鹽分，就會造成體內慢性水中毒，嚴重或會突然暈倒，甚至有機會死亡。

▼正確飲水貼士（按圖看清👇👇👇）

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