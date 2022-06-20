天灸｜婦科病因虛寒？更年期與肝鬱密不可分？中醫推介茶療治不適

所謂「十個女人九個寒」，意思是否指女士普遍怕凍？其實這個寒字，在中醫理論是指「虛寒」。除了先天因素之外，不少生活習慣亦會令體質變得虛寒，導致月經異常和各種身體問題，更會為婦科疾病埋下伏線。年輕女士多虛寒，更年期女士則通常會受肝鬱問題困擾。為拆解虛寒導致的婦科疾病，以及更年期肝鬱的成因及影響，和順堂註冊中醫師彭美茵將分享以上兩種女性健康問題，以及中醫調理的方法。



所謂「十個女人九個寒」，中醫認為除了先天因素之外，不少生活習慣亦會令體質變得虛寒，導致月經異常和各種身體問題，更會為婦科疾病埋下伏線。（圖片：shutterstock）

年輕女士多虛寒 血虛腎虛可致月經異常、脫髮、不孕

虛寒問題在香港年輕女士身上普遍，尤其是久坐辨公室及缺乏運動的OL。彭醫師指，很多女士先天體質偏寒或氣虛，加上年輕人不懂「錫身」，在炎夏時愛喝冷飲或開冷氣打邊爐，令體內陽氣受損；此外，經常吃生冷食物，如：魚生、沙律、白蘿蔔、菇類、青瓜、涼茶、龜苓膏等寒涼食品，亦會令脾胃虛寒。

從中醫角度來說，虛寒是由體內陽氣不足所致，如果「陽虛及腎」，還會導致腎虛。腎虛者會出現月經異常問題，包括痛經、經期紊亂或延後甚至停經，還會腰酸背痛、耳鳴等。

很多女士先天體質偏寒或氣虛，加上年輕人不懂「錫身」，在炎夏時愛喝冷飲或開冷氣打邊爐，令體內陽氣受損。（資料圖片）

除了導致腎虛，陽氣不足亦會影響脾胃。脾胃虛寒會削弱消化功能，導致胃脹、胃氣等問題，亦會阻礙吸收營養，導致氣血不能生化，造成血虛。「血虛即器官得不到足夠養份，於是便會引發頭暈、皮膚乾燥甚至脫髮等問題。」

中醫有「不通則痛」和「不榮則痛」的說法，前者是指氣血運行不暢，後者則指子宮營養不足，因此經痛是腎虛和血虛最常見的症狀。經痛不一定只出現在月經期間，經期前後的小腹疼痛亦屬經痛。她強調：「血虛和腎虛令子宮營養不足，可導致不孕不育，更可能引致停經而提早踏入更年期。 」

夏季為天灸療法最佳時機 辛溫助陽藥材可治虛寒、怕冷、免疫力低

要處理虛寒問題，中醫調理需持之以恆；此外，天灸療法相當有效。彭醫師指，中醫有「冬病夏治」的說法。「冬病」指的是在冬季較易發病或加重的疾病，主因是身體陽氣不足而引起，例如慢性咳嗽、哮喘、容易感冒、虛寒怕冷等。天灸正是根據此原理來治病和保健。三伏天灸就是利用一年中最炎熱、陽氣最為旺盛的日子，一般為7月至8月期間，借助陽氣讓敷貼膏藥的藥力較容易滲透皮膚，能祛除寒邪，疏通經絡，補益人體正氣。

天灸療法是在特定日子，將辛溫助陽的中藥外貼於指定穴位，對虛寒性疾病具有預防和治療作用，非常適合體質虛寒的女士。（資料圖片）

她指，天灸採用的藥物多屬辛溫升陽，故此對虛寒性疾病具有預防和治療作用，非常適合體質虛寒的女士，能改善怕冷、免疫力低和經期問題等；對氣管敏感 、易感冒人士亦十分有效。她解釋，天灸療法是在特定日子，將辛溫助陽的中藥外貼於指定穴位或患處，「藥敷使局部皮膚充血，刺激穴位，引發經絡的調節作用，從而調動免疫功能，達到治療疾病、溫肺逐痰、健脾補腎的作用。」

和順堂天灸早鳥套票，三伏天灸優惠價$480共三貼，有助改善虛寒體質。

▶▶▶購買和順堂天灸早鳥套票

▶▶▶和順堂網店女士養生產品優惠期八折

那麼中藥會敷貼在甚麼位置？「醫師會根據患者的體質和疾病，選取適合的穴位，通常以背部穴位為主，其次是腹部和四肢。」患者需按醫師指示留意貼藥時間，並按指示時間移走藥貼。

更年期生理不適主因是肝鬱 情緒起伏致惡性循環

提到婦科問題，其實更年期也是女士的一大難關，現年65歲的鍾慧冰日前亦在電視節目中分享自己曾經歷的更年期症狀，指自己潮熱和尿頻情況尤其嚴重，而且脾氣變差、容易哭。

現年65歲的鍾慧冰日前在電視節目中分享自己曾經歷潮熱、尿頻、脾氣變差、容易哭等更年期症狀。從中醫角度而言，這些更年期症狀都是由肝鬱引起，而肝鬱與情緒起伏有莫大關係。（資料圖片）

彭醫師指，從中醫角度而言，不少女性的身體問題都與肝鬱有關。據她的觀察，年輕女士多屬虛寒，年長女士則普遍有肝鬱問題。她認為原因有兩方面。首先，不少女士既要外出工作，又要負責照顧家人；加上近年新冠肺炎肆虐，壓力問題更趨嚴重，令健康受損，引致肝臟失調。

另一方面，踏入更年期，女士受荷爾蒙變化影響，會令情緒起伏大，亦會出現失眠、盗汗、潮熱等問題，「生理不適令情緒問題惡化，惡性循環之下令大部分年長女士更容易出現肝鬱症狀。」她提醒，肝鬱會導致血瘀，情況可大可小，嚴重可引發乳腺增生、子宮肌瘤和朱古力瘤等婦科疾病。

中醫調理可平衡陰陽 醫師推介三款茶療

針對肝鬱，中醫採用「疏肝解鬱」的治療方法，主要透過中藥或針灸兩種方法，暢通血氣並調理陰陽平衡，從而改善問題。而其他的更年期徵狀，中醫則以「補腎滋陰」為調理方向，使身體機能維持一定狀態。「除中藥治療外，女士日常亦可借助食療和茶療改善肝鬱及更年期問題。」她亦建議年長女士多進行戶外運動和曬太陽，透過紓緩壓力可進一步改善肝鬱和更年期問題。

茶療方面，她推介「玫瑰佛手花茶」、「浮小麥元肉茶 」和「桑寄生茶」三款，材料和做法相當簡單，一星期可飲用1-2次。如持續受症狀困擾，應向專業註冊中醫師查詢，讓醫師提供專業的診斷及制定合適的治療方案。

+ 2

和順堂秉持「良醫配良藥」的信念，提供優質和最具療效的藥材供醫師開藥給客人治病養生。現時全港近50間分店， 憑優惠碼到和順堂看中醫可獲免費健康諮詢１次。

▶▶▶按此領取優惠碼，可享1次免費健康諮詢。此優惠碼適用於和順堂香港近50間門市，可向中醫師了解關於婦科調理問題，以便制定合適的調理及治療方案。