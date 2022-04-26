粟米鬚茶｜抗氧化預防慢性病又消水腫！4大功效養生保健必喝

受韓國文化影響，我們的生活中出現愈來愈多的韓國食品，如韓國即食麵、零食、大醬及糯米辣椒醬等，而其中一個乘著韓流而來的就是「粟米鬚茶」；擺放在超市的茶類區，外盒米黃，上頭印著粟米的圖案，不知道粟米鬚茶的人，看到時可能會想「粟米鬚茶可以喝嗎？」、「粟米鬚通常不是會丟掉嗎？」

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



其實早在數百年前，粟米鬚就被中醫當作一種藥材，其本身不含熱量、咖啡因的特性，是非常健康的日常飲品。現在就跟著《Hello醫師》一起了解粟米鬚茶的由來與健康功效吧！

粟米鬚茶4大功效（按圖👇👇👇）

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天然藥材粟米鬚

粟米鬚茶所使用的粟米鬚，即是一般我們購入整根粟米，在粟米一端所看見的金黃色絲線。粟米鬚的英文稱作Corn Silk，中醫則稱之為「龍鬚」，擁有利尿消腫、治腎炎、高血壓和糖尿病的功效。此外，許多國家如美國原住民也將粟米鬚當成一種天然藥材。

粟米鬚雖可直接食用，但一般而言多將粟米鬚烘乾、提煉來製成藥草或茶包。市售的粟米鬚茶包除使用粟米鬚外，在烹煮、提煉及烘乾的過程中，有部分也會加入粟米、糙米或萎蕤（百合科植物，也作中醫藥材）等料材。

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喝多養身，粟米鬚茶4大功效

1. 抗氧化、預防慢性疾病

粟米鬚所含有的類黃酮（Flavonoids）具備抗氧化能力，可減少體內自由基的濃度，降低氧化壓力，維持人體細胞健康，並提升抵抗力，預防糖尿病、心臟病、癌症及炎症等慢性疾病。

2. 消炎、維持免疫平衡

當人體免疫系統失調，長期處於慢性發炎或出現過度發炎的情況，就易引發自體免疫疾病如類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎，或糖尿病、心血管疾病等慢性疾病。而動物研究證實粟米鬚擁有消炎、減緩疼痛，預防慢性發炎的療效。

此外，粟米鬚本身所含有的鎂，亦具備抗發炎、控制血糖與血壓的功效，並維持神經傳導功能，改善睡眠及預防偏頭痛。

3. 有益控制血糖和膽固醇

動物研究證實粟米鬚所含有的類黃酮可有效降低血糖，維持血糖水平，預防糖尿病及由糖尿病所引起的腎臟疾病，並可降低血液之中的低密度脂蛋白（LDL，又稱壞膽固醇），提升高密度脂蛋白（HDL，又稱好膽固醇），達到控制膽固醇的效果。

4. 消水腫、降血壓

當人體攝取過多的鈉，就會導致水分滯留在體內，進而使血壓升高。粟米鬚擁有利尿的功效，可幫助人體排出多餘的水分，從而達到降血壓的功效。

此外，研究指出粟米鬚的萃取物，可抑制血管收縮素轉換酶（Angiotensin converting enzyme, ACE），促使血管放鬆，有效降低人體血壓。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：無咖啡因又降血壓、消水腫！玉米鬚茶4大功效報你知】

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