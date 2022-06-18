消委會｜5款營養餐鈉+脂肪含量超標 營養師教6款食物＝健康餐盤

想要減肥除了做運動，近年也相繼出現了不少提供營養餐的公司，推出各式各樣標榜「健康」或「有機」的膳食餐單，更稱餐單經註冊營養師計算營養成分，確保能做到飲食及營養均衡，有助健康減肥。不過近日消委會抽查9款營養餐樣本，發現9成樣本的實際營養含量均與其標籤標示值不一，其中差距最大的一款營養餐，實際總脂肪含量甚至比標示值高出逾3倍。



消委會今年3月至4月實測9間營養餐送遞公司的餐單，包括「Bain Marie」、「Easy Food」、「Eatology」、「EatUP」、「Fitasty」、「Fittery」、「Mealthy」、「NOSH」和「Nutrition Kitchen」，並委託實驗室檢測該等營養餐的部分營養素含量。

惟檢測結果發現，除了「Eatology」的營養餐因未有營養標示值而未能比較，其餘8款營養餐樣本均有至少1種標示的營養素含量與檢測結果不符，差異更超出《技術指引》的規管容忍限。

測試結果一次睇

總脂肪



當中「Easy Food」、「Fitasty」和「NOSH」3款營養餐樣本檢出的總脂肪含量高於標示值，差距由34%至231%，而差距最大的餐單為「Fitasty」營養餐，其營養標示上的總脂肪含量為8.7克，但測試發現總脂肪含量達28.8克，即超出標示逾3.3倍。

碳水化合物



另外，測試亦發現有5款營養餐樣本檢出的碳水化合物含量低於標示值的80%，包括「Bain Marie」、「Easy Food」、「EatUP」、「Mealthy」和「Nutrition Kitchen」，差距由負27%至負77%。

鈉含量



除「Fitasty」有標示鈉含量外，其餘樣本均沒有標示鈉含量。根據香港營養師協會意見，「Bain Marie」、「Fittery」、「NOSH」和「Nutrition Kitchen」營養餐的鈉含量過高，每100克平均含465毫克、211毫克、229毫克和376毫克鈉，吃一餐幾乎甚至已經超過每日建議鈉攝取量（2,400毫克）。

香港營養師協會亦指出，假設每天進食兩餐，進食Easy Food、EatUP、Fittery、Mealthy及Nutrition Kitchen的營養餐或導致攝入過量蛋白質。Bain Marie、Nutrition Kitchen、NOSH及Fittery的營養餐則鈉含量過高，而Bain Marie及Nutrition Kitchen一餐更幾乎已達到成人每天的鈉建議攝入量2400毫克。

消委會職員試食後亦發現，大部分減重餐膳的分量偏少，即使較靜態的女性進食全部分量也未有飽足感。

保存衛生指示唔清晰？

除了營養成分，其保存衛生問題也要留意。製作好的營養餐一般會冷凍或冷藏儲存，消費者進食前需自行加熱，因此，運送過程的保溫設備尤其重要。「Fitasty」、「Fittery」和「Mealthy」都表示會以冷凍車、冷藏車及/或保溫袋運輸，以確保食物安全。

「Easy Food」、「Eatology」、「EatUP、「NOSH」及「Nutrition Kitchen」則以保溫袋及/或保 溫箱盛載餐膳，惟「Bain Marie」只以紙袋運送食物，處理方式有欠理想。

另外，如收到食物時非立即食用，又該如何儲存以免滋生細菌？只有「Fitasty」的指示最清晰，不論在其公司的網站內或餐膳的包裝上均清楚列明如何儲存及翻熱食物。至於「Easy Food」、「Eatology」和「Nutrition Kitchen」均沒有在其公司網站或食物包裝上指示消費者如何儲存餐膳，「Easy Food」更沒有指示如何翻熱食物。

▼消委會推介15款方包有邊啲？（按圖👇👇👇）

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6食物=健康飲食餐盤

消委會提醒，營養需求量主要取決於性別、年齡、活動水平和健康狀況等多項因素，增肌減重亦需多管齊下，而市面上的營養餐一般都沒有清晰指明適合哪類人士，消費者選購時應先了解自己的身體狀況，如因罹患疾病而需減重，應先諮詢醫生或營養師，以提供個人化的飲食諮詢輔導。

消委會又建議，如時間許可，最理想最理想是參考「健康飲食餐盤」自行煮食，一餐營養均衡的膳食應包含6組食物。

▼健康飲食餐盤有甚麼？（按圖👇👇👇）

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1. 全穀物：比精製穀物例如白米含有更多的營養成分，對血糖水平的影響也較小



2. 蔬菜：成年人應至少吃3份蔬菜（相當於1.5碗煮熟的蔬菜／3碗蔬菜沙律）



3. 蛋白質：瘦肉、去皮家禽、魚、海鮮、大豆、豆腐和其他豆類



4. 水果：每天吃兩份水果以獲得各種營養和抗氧化劑



5. 乳製品及其替代品：加鈣的豆漿，以獲得蛋白質、鈣和其他必需營養素



6. 健康脂肪：每周吃兩份含油量高的魚以獲得Omega-3脂肪酸，和吃一些無鹽和無糖的堅果和種子作為零食，以獲取不飽和脂肪、纖維和抗氧化劑，促進心臟健康



▼同場加映：使用血氧計Q&A（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：瘦身5大飲食關鍵（點圖）