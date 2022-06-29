樽裝飲品飲唔晒擺雪櫃 細菌量暴增30萬倍 專家教2招避腸胃炎

來到炎夏時節，樽裝飲品是解渴必不可少，而有人也會把已開封又喝不完的樽裝飲品放入雪櫃，日本專家近日在節目上分享食物安全風險，指若部份飲品擺過夜，細菌量在48小時後增加30萬倍以上，隨時成為腸胃炎元凶。到底如何避免細菌滋生？



日本節目《news.every》近日分享關於食物安全風險的資訊，其中講解樽裝飲品在雪櫃放過夜有機會導致細菌量暴增。專家指，不少人飲用樽裝飲品時，因嘴巴已觸碰到瓶口，令細菌會進入到飲品內。

栃木縣宇都宮市衛生環境試驗所早前曾進行實測，把5款曾對嘴飲用的樽裝飲品，包括咖啡牛奶、麥茶、運動飲品、100％橙汁及綠茶放在設定在攝氏30度的機器中，保存48小時。

糖分飲品擺過夜越高危？

結果顯示，咖啡牛奶的細菌量最驚人，24小時增約1萬倍、48小時增30萬倍以上。專家解釋，細菌是以糖分和蛋白質作為食物，咖啡牛奶糖分和蛋白質豐富，使細菌大幅繁殖。

而麥茶的細菌量在48小時後，亦增10倍以上，因為麥茶是以大麥種子作為原料，碳水化合物含量比較多，等同提供營養讓細菌繁殖。

另外，運動飲品、100％橙汁及綠茶則被發現細菌量減少。專家指運動飲料和100％橙汁為強酸性，有抑制細菌繁殖的效果，綠茶則含有兒茶素，估計亦有抑制細菌繁殖的效果。

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2招飲用貼士減細菌滋生

福岡市保健環境研究所曾進行實測，把曾對嘴飲用的樽裝麥茶分別放在攝氏4度的雪櫃及攝氏30度的環境保存，結果發現24小時後兩者細菌量相差約260倍。故此，他們建議2個方法減少細菌滋生。

1. 避免對嘴飲用，可把飲品側入杯中飲用



2. 放入雪櫃保存，並盡快飲用



另外，厚生勞動省表示製作咖哩、燉煮等料理時，由於份量較大，如果原封不動地放在鍋中，又沒有好好保存，可導致產氣莢膜梭菌（Clostridium perfringens）繁殖。

產氣莢膜梭菌的最佳繁殖溫度為攝氏40到50度，因此快速冷卻食物很重要。厚生勞動省建議把食物煮好後先移離火源，放入淺底的容器中「盡快散熱」，之後放入密閉容器中並用保鮮紙包裹好，放入雪櫃中保存。他們續指，要預防食物中毒可留意3個原則。

1. 好好清潔廚具和雙手，避免細菌依附



2. 肉、魚等食材要盡早放入雪櫃，避免細菌繁殖



3. 好好加熱食材才進食



當懷疑出現食物中毒時，不應自行用藥，因為可能無法清除體內的細菌。如果出現腹瀉或嘔吐症狀，首先要補充適量的水和鹽，將細菌排出體外。在服用任何藥物前，請遵循醫生診斷，並按指示服藥。

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