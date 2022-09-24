抗衰老｜倒立、刮痧可逆齡？10大偏方不可信　膠原蛋白多吃也沒用

夏天容易爆汗、出油，到下午便脫妝脫得一蹋糊塗，臉部缺點赤裸裸見客。



台灣醫美品牌依戀詩曾公布「十大錯誤抗老逆齡方法」，常見的吃膠原蛋白、用滾輪按摩、牛奶敷臉，竟都榜上有名。

一心逆齡保青春，怎知原來很多方法都是不可靠的！（按圖了解）

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台灣上立皮膚科診所醫生林上立說，有些網絡偏方不但無法讓臉部恢復年輕，反而會因過度按摩或滋養臉部，產生更多細紋。愛美是必然，但千萬別矯枉過正。以下十個錯誤抗老方法，你中了幾個？

1. 吃膠原蛋白

膠原蛋白是真皮的重要成分，若真皮中的膠原蛋白豐富，皮膚便會看起來緊實有彈性，反之，會顯得凹陷、沒精神，因此，膠原蛋白飲、膠原蛋白粉常是熱門商品。可是，林上立說，膠原蛋白吃進體內，不見得會乖乖地補到臉部，若吃太多，反而會造成肥胖、長痘痘或影響經期。

對此，台灣國泰綜合醫院皮膚科主治醫生周采青也說，食用性膠原蛋白在消化系統中會被分解掉，沒辦法以原本的膠原蛋白形式送達真皮。膠原蛋白也是蛋白質的一種，吃多會有熱量過剩、代謝廢物累積太多不易排除的情形。

如果買保養品用抹的呢？周采青說，一樣無法到達真皮，頂多有保濕效果。唯一有效送達真皮及皮下組織的方式，就是直接注射進皮下組織中。

2. 滾輪按摩

許多女性都有的美妝小物之一就是滾輪，宣稱能瘦臉、尖下巴等。周采青指出，如此按摩的效果不大，太常使用、過度摩擦皮膚，容易造成皮膚反覆發炎，嚴重會引起纖維母細胞增生，導致皮膚纖維化。若是摩擦力道過大，還可能造成皮下血管破裂出血，形成瘀青，若真要使用，務必掌握力道和頻率，別天真地以為肌膚發紅就是正在變瘦。

3. 綁馬尾

有人會以綁馬尾的方式拉提臉部，這樣把臉部皮膚向髮線後拉緊，只是暫時讓臉看起來比較緊實，並不會讓臉「定型」，就像綁很緊的馬尾會製造鳳眼的效果，但不會真的變成鳳眼。周采青說，常常外力拉扯皮膚，將造成皮膚更加鬆弛，鬆開時，會更加慘不忍睹。

4.小臉帶

韓國流行在睡覺時戴Ｖ臉面膜，訴求為緊緻肌膚，真的有用嗎？林上立提醒，作用只是暫時的。

周采青則說，小臉帶的作用類似壓力衣褲，給皮膚一個塑型的壓力，試圖讓皮膚變成想要的樣子，但效果因人而異。而且，穿戴時間常需要數小時，有些人會對彈力帶上的黏膠過敏，反而易造成接觸性皮膚炎和發炎後的色素沉澱。若要測試是否會過敏，可將彈力帶纏繞在手腕48個小時，看看皮膚是否有紅腫或其他反應。

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5. 拍打刮痧

許多美魔女會說自己利用拍打臉部來做保養，林上立說，拍打皮膚並不會增加保養品吸收，還可能因力道過大造成血管破裂而瘀青，或過度拉扯而引起鬆弛。

6. 臉部伸展操

有些人會做臉部運動放鬆肌肉，但林上立說，並不能改善肌肉下垂情形。周采青則說，做臉部伸展操，的確可以促進臉部的血液循環及廢物代謝，但效果因人而異，建議找專業皮膚科醫生諮詢。

7. 膠帶美容

甚麼？Lady Gaga曾貼膠帶睡覺來將皮膚拉緊、避免鬆弛？周采青說，膠帶美容的作用類似小臉彈力帶，但膠帶上的黏膠容易引起過敏，造成接觸性皮膚炎和色素沈澱，膠帶在撕除的過程中，也會把皮膚最表面的保護性的角質層一併撕除， 容易使敏感性肌膚的發炎狀況惡化。有許多安全且有效的方式可以改善鬆弛，建議盡量不要使用會引起副作用的偏方。

8. 倒立

倒立真的會讓皮膚紅潤？周采青說，因為地心引力的關係，倒立可使進入頭部的血液量變多，但能否讓皮膚紅潤，因人而異。若沒有專業的老師或教練在旁指導，或本身肌力不足，很有可能摔傷造成永久性神經損傷，勿輕易在家自行練習。林上立則說，心血管疾病者倒立，容易讓血液回流速度過快，產生胸悶、心悸等狀況，非常危險。

9.母乳肥皂

市面上出現非常多種乳製品洗臉產品，宣稱可以改善臉部緊實度，周采青指出，洗面乳或洗面皂皆無法有效地緊實肌膚，只有清潔效果。

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10.蛋白或牛奶敷臉

傳聞慈禧太后十分愛美，除了喝人奶和自製珍珠粉保養，還會拿蛋白調和脂粉敷臉，也就是雞蛋美容法。林上立說，蛋白雖然可以美白肌膚或縮小毛細孔，但容易造成過敏，臉上有傷口或正在過敏者也不適合這個方式，嚴重一點，會造成接觸性皮膚炎。

周采青則說，用蛋白或牛奶敷臉只有保濕效果，且蛋白或牛奶裏有些成分可能會刺激皮膚、造成過敏，皮膚反覆發炎，有可能會變成酒糟膚質，得不償失。

不過是想對抗地心引力、老得漂亮一點，怎麼那麼難？周采青說，正確的抗老可分成膚質改善、臉部線條美化、緊緻拉提三個部分，大家在家可做好保濕、防曬、確實卸妝，再諮詢信任的專業醫生，為個人的抗老需求做完整規劃。此外，許多生活小壞習慣也會阻撓你青春永駐，避免過油和過甜的飲食、充足睡眠、懂得舒壓，都能讓皮膚打從體內好到臉蛋，不得不注意。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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