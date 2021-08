山竹營養｜含47種山酮素抗老抗發炎又控糖　營養師指這部分最豐富

如果你沒聽過山酮素,也許會聽過有「熱帶果后」之稱的「山竹」,許多曾在熱帶國家吃過的民眾都對它香甜的滋味讚不絕口,因富含47種以上的山酮素(Xanthones)而又被稱作「山酮之王」。山酮素近年來經研究發現有強大的生物活性,包含抗氧化、抗發炎、抗糖化及調節血糖的作用,也有研究指出能改善代謝症候群。



山竹為「山酮之王」含47種山酮素

山酮素(Xanthone,氧雜蔥酮)常見於藤黃、菟絲子、芒果、金絲桃等植物屬別當中,近年來被發現有很強的生物活性,儘管可以被合成,但自然界當中存在的往往種類多、效力又強大。目前被發現的山酮素就有超過200種,而藤黃屬的「山竹」中就存在47種,為所有水果之冠,也被稱為「山酮之王」。

▼山酮素4大優點(按圖👇👇👇)

一、抗氧化

過多的自由基造成的氧化作用不但是讓人體皮膚和器官老化的兇手,也容易導致疾病產生。山酮素有非常強大的抗氧化效果,能在體內有效降低自由基;臨床研究中發現,男女各30人隨機分配飲用山竹汁30天後,觀察其血漿中抗氧化係數(ORAC)及發炎指數(CRP),發現飲用山竹汁者較未飲用組別抗氧化能力高15%,發炎指數下降46%。

二、抗發炎

慢性發炎與目前造成全球幾大死因的慢性疾病息息相關,包含心血管疾病、癌症、糖尿病、阿茲海默症及腎炎等疾病;而現代飲食西化,高油高糖的飲食更是加速體內發炎情況惡化。山酮素經研究證實,能夠減緩或改善多種發炎疾病,如前列腺肥大、關節炎、異位性皮膚炎及牙周炎等。

3重點揀靚山竹(按圖👇👇👇)

三、抗糖化

皮膚的老化是大家最想隱藏的秘密,而要對抗的除了紫外線帶來的「光老化」、高油飲食或環境刺激產生的自由基「氧化老化」,還有蛋白質和醣類反應所造成「糖化」,當蛋白質長期接觸體內多餘的糖類,就會形成「糖化終產物(AGEs)」,會使肌膚老化、失去光澤且生成皺紋。山酮素經體外實驗研究證實,可以減少AGEs的生成,並且對易抑制膠原蛋白的流失有幫助。

四、調節血糖

代謝性疾病是是影響現代人死亡率的重要疾病,包含肥胖、高血糖、高血壓及血脂異常等,山酮素在過去研究證實有助於改善多項指標;台北醫學大學謝榮鴻教授團隊以山酮素萃取液進行實驗,發現在動物實驗中,攝取8週後有助調節空腹血糖及提升胰島素敏感性,有助於調節正常血糖。

山酮素透過增加胰島素的敏感性和增加細胞內發電廠「粒線體」的功能,讓細胞有效利用葡萄糖;並能有效抑制澱粉分解酵素,減緩醣類吸收,避免血糖大幅波動,達到控制血糖的效果。

山竹果殼含豐富山酮素

山酮素除了抗氧化、抗發炎和調節血糖之外,對於抗癌、抗肝毒性、護肝、保護關節及心血管保護都也陸續有實驗證實,雖然山酮素含量最豐富的山竹果殼無法直接食用,但透過萃取有效成分的技術,可期待未來在疾病的預防與保健上能發揮更多功能。

請按圖參考剝山竹的省力妙法︰

延伸閲讀:

