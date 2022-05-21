癌症｜斷食、吃素能抗癌？醫生為你破解6大癌症化療常見迷思

不少癌症病患在決定要接受化療前，擔心自己會出現大量脫髮，或造成性功能及生育障礙，甚至想要藉斷食取代化療，讓癌細胞無法獲得足夠營養而「餓死」。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



然而患者誤信偏方與迷思不僅會降低治療效果與拖慢療程，更讓自己暴露更大的風險。究竟有哪些存在於癌友間的常見迷思？《Hello醫師》邀請到癌症治療領域專家、同時為台灣台東基督教醫院癌症中心副院長的鄭鴻鈞醫師，特別為大家破解6大常見的癌症治療迷思！

迷思一：最新、最貴的癌症療法能提供更好的療效？（按圖看清👇👇👇）

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台灣台東基督教醫院癌症中心副院長鄭鴻鈞醫師表示，許多癌症病人會認為花較多的費用接受最新的治療，就能得到較好的療效，其實這個觀念並非完全正確。由於有不少最新研發的藥物或療法還處於研究測試階段，是否真的具有療效仍有待更多臨床研究進行驗證，尤其是第三階段的臨床研究，也就是將病人分成2組：一組是標準治療組，另外一組是新的藥物治療組並長期觀察下，才能獲進一步的確認。

鄭醫師也提到癌症病患在選擇藥物或療法時，要特別注意其有無通過第3期臨床試驗；若未通過，就不建議花過多的費用接受最新的癌症療法。舉例來說，2017年經美國食品藥物管理局（FDA）核准的「CAR-T細胞療法」，雖然新穎且費用昂貴，但仍在進行臨床試驗，因此不建議癌友優先選擇。

迷思二：斷食能餓死癌細胞？（按圖看清👇👇👇）

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有些癌症患者會主張，大多數的食物都會提供癌細胞養分，所以必須少吃，因而想透過斷食的方式，餓死體內的癌細胞，但台灣義大癌治療醫院院長洪朝明表示：「因人體中有許多細胞，若採取一般的斷食法、減少日常飲食攝取量，可能還沒餓到癌細胞，就讓正常細胞與免疫細胞先餓死了！」

由於癌症成因十分複雜，可能包含多重細胞基因突變，甚至與家族病史有關。癌細胞形成後就如同正常細胞，需進行新陳代謝並消耗養分，有些還會有血管新生的情形出現，但這並不代表癌細胞會比正常細胞需要吸收更多養分或更容易餓死。洪院長強調：「在相同的條件下，斷食反而會使癌細胞更容易存活，造成正常細胞無法正常運作，讓症狀每況愈下。」

迷思三：癌症化療一定會脫髮？完成治療後就不會再長？

許多癌症病患在進行化療時，最擔心的副作用就是脫髮，而化療除了能替病患殺死體內的癌細胞外，任何快速分裂的細胞也都會受到影響，其中也包括促進頭髮生長的基質細胞。

在化療作用反應最大時，髮幹會變得較為稀疏，並可能造成髮幹斷裂在毛孔內，而毛髮基質細胞的分裂也會受到抑制，導致毛髮突然停止生長或遭到破壞，直接進入退化期及休止期，最後產生大量脫髮，而癌友通常會在接受化療後4~6週之後發生脫髮的症狀。

然而，並非所有化療藥物都會造成脫髮，若患者服用低劑量、口服劑型，且每週都會給予的化療藥品時，發生脫髮的機率就會變低；而高劑量、靜脈輸注或間歇性使用的化療藥品，則會讓病患有較高的脫髮風險。除此之外，化療合併其它療法造成脫髮的可能性相較於前面2種方式會更高。

有許多人疑惑化療脫髮的情形是否能在完成治療後緩解？其實脫髮只是暫時現象，通常病患在完成化療後約3~6個月，頭髮就會再長出來，有時候頭髮甚至會在化療中自動生長。

值得注意的是，癌友的頭髮可能會因化療對毛囊內的黑色素細胞及內根鞘產生變化，有65%的病患新長出來的頭髮髮質及顏色會有些許改變， 所以若是癌友們在化療後發現頭髮發生變化，不必過於驚慌。

迷思四：化療後男性容易不舉，造成性生活不滿足？

化療通常不會對病患性生活造成永久性的影響，但是會產生暫時性性荷爾蒙降低、神經毒性等副作用，特別像是烷基化劑（Alkylating agents）、順鉑（Cisplatin）等抗癌藥物，可能造成周邊神經系統的損害，導致男性容易不舉，或引發女性陰道乾燥、陰道萎縮和狹窄等症狀，讓病患行房時難以獲得性高潮，並使病人及其伴侶倍感焦慮。

此外，化療期間所使用的某些止痛藥、止吐藥及抗抑鬱藥也會干擾荷爾蒙平衡，導致性慾降低、延遲性高潮的情況發生。幸運的是這些副作用大多僅造成短期影響，而且可透過治療，幫助病患重回美滿的性生活。

迷思五：女性化療後不能再生育？

化療會影響女性生育能力，一直都是許多癌友擔心的問題之一，因化療藥物具有毒性，會抑制卵泡生長，使病患在治療過程中、後出現停經的狀況。不僅如此，若化療藥物殺死了體內的卵母細胞，卵子就無法再由該細胞分裂產出，而面臨不孕危機。

不過，並非所有的化學治療都會對卵巢造成傷害，由於有些藥物危險性較低，且隨著藥物劑量、接受患者年紀、化療次數等，影響程度也有差異。而目前較常見、毒性較高的藥物種類，包括以下幾種：

1. 高毒性

- 威克瘤（Melphalan）

- 癌德星（Cyclophosphamide）

- 補束克（Busulfan）

- 瘤克寧（Chlorambucil）



2. 中等毒性

- 順柏（Cisplatin）

- 卡鉑（Carboplatinum）

- 阿黴素（Doxorubicin，俗稱小紅莓）



對於仍想懷孕的女性癌友，醫師通常會建議可以於治療前，先行取出卵子或胚胎，加以冷凍保存。等到治療結束、病情穩定，要準備懷孕時，再取出使用。

迷思六：吃素能抗癌？

台灣許多罹癌病患因擔心攝取過於營養的食物有益癌細胞生長，所以改吃素食，但不少人對素食的營養知識過於缺乏，反而愈吃愈虛弱，產生營養不良，甚至造成體力與免疫力下降。因此建議素食癌友不妨考慮改行奶蛋素，採取以下飲食方式，滿足抗癌體力需求：

- 營養均衡攝取：每天食物攝取應盡量多樣化，補足各種人體所需的營養素。

- 適量攝取牛奶及蛋黃補足礦物質：牛奶含有豐富鈣質，建議每天可以喝1~2杯，而板豆腐也是不錯的鈣質攝取來源；蛋黃則富含鐵、維他命B雜及卵磷脂，可避免素食者缺乏營養素。

- 適當食用堅果和豆類：不論是堅果或是豆類皆含有豐富的蛋白質，如腰果、花生、芝麻、黃豆、紅豆、綠豆、多榖米等，此外，堅果還可提供不飽和脂肪酸，並補足維他命E、花青素、硒等癌症患者易缺乏之營養素。

- 避免選用過度加工的豆製品：加工後的豆製品不但油脂含量高、鹽分也高，容易對身體造成負擔，如油炸的豆皮、豆包，都應減少食用。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：化療一定會掉髮？斷食能餓死癌細胞？破解6大癌症治療的常見迷思】

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