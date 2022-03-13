心臟健康｜抬頭紋又深又多易有心臟病？醫生：留意臉上4處變化

長期不正常的生活作息或是吸煙、家族遺傳等都是造成心血管疾病的危險因子，台灣衛生福利部雙和醫院皮膚科主治醫師陳昱璁表示，心血管疾病的徵象，也能從皮膚上看出端倪。



心血管有問題 久而久之皮膚出現表徵

而為什麼心血管疾病會造成皮膚問題呢？台灣陳昱璁醫師解釋，關鍵在於皮膚的血液供應來自於真皮層小動脈的穿透支，「當心臟血管有問題的人，這些小動脈的穿透支也往往會出問題，久而久之，皮膚血液供應不足，部分皮膚組織壞死，也就產生心血管疾病的皮膚表徵。」民眾可以透過以下幾個常見的心血管疾病表徵自我檢查：

心臟警號4處可見（按圖）

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冠心溝：醫學上稱Frank’s sign，也是目前被西方實證醫學所證實跟心血管疾病有顯著關係的皮膚紋路，是因為耳垂軟骨和韌帶長期慢性缺氧，組織會萎縮，慢慢出現一條由外往內、由下往上的凹陷線條。

山根橫紋：這是中醫學上的理論，原理同上，位置主要出現在鼻子的山根處，也就是西醫裡面所說的皺鼻紋。

懸針紋：這也是中醫學上的理論，原理一樣同上，位置則是在山根橫紋之上，則是常聽見的皺眉紋。

抬頭紋又深又多者：根據歐洲心臟病學會（European Society of Cardiology）發表的論文中指出抬頭紋愈多、愈深的人有更高的機率死於心血管疾病的人，原因則是和血管的動脈粥狀硬化有關。

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心血管疾病中，急性心肌梗塞具有致命風險，根據台灣健保署資料表示，「心肌梗塞」定義為供給心臟肌肉細胞營養及氧氣的血管，突然接近完全阻塞，使得供給心肌的血流中斷。

如果持續阻塞，會導致心肌缺氧受損或壞死，進而使得心臟功能減低，若短時間內無法打開血流受阻的血管，會造成心臟肌肉細胞永久損傷或是死亡，此外，還會產生後續併發症（如惡性心律不整、心臟衰竭等….），更可能造成死亡或不可逆的傷害。

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而台灣陳昱璁醫師也提醒，民眾如果常常出現以下症狀，應注意可能為心肌梗塞：

嘔心、想吐、胸悶 恐為心肌梗塞

常常心悸：很多人都有莫名心悸一下的狀況，這算是正常的，但如果是常常心悸或是心悸的次數突然增加，要留意可能是心肌梗塞的症狀。

胸悶或胸口疼痛：如果胸口悶悶的感覺有石頭壓著、喘不過氣，或是胸口忽然出現緊縮或劇烈的疼痛，且伴隨有噁心想吐的感覺、休息了20~30分鐘還是有疼痛感，這有可能是心血管受阻造成的，是心肌梗塞的訊號。

嘔心、想吐、呼吸困難：心肌梗塞發作時，會有噁心、想吐、呼吸困難的感覺，有些人還會出汗和喘，感覺沒有什麼力氣這樣，要特別小心。

輻射性疼痛：不一定只有心臟疼痛，疼痛可能會轉移到身體他處表現，最常見的是左肩膀、頸部、上背部或下巴及左側手臂疼痛。

台灣陳昱璁醫師指出，如果出現突發性的胸痛千萬不要輕忽，建議民眾可以儘速就醫，把握黃金救援時間。

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