心臟健康｜缺硒會導致克山病？補硒護心血管預防動脈硬化冠心病

心血管疾病是全球死亡原因的頭號殺手，據世界衛生組織資料顯示，全球每年有1790萬人死於心血管疾病。

文：張凱安 醫學審稿：台灣註冊醫師劉士銘／Hello



若將焦點拉回台灣，台灣衛福部統計資料亦指出，每年有逾5萬人死於心血管疾病。

由於心血管疾病多由長年生活型態引起，除規律運動與戒除菸酒外，多樣化的飲食攝取，亦為滿足人體營養需求的關鍵，而諸多研究已證實，補充足量微量元素「硒」，可預防心血管疾病、避免特定心血管疾病發生，更可改善心臟外科手術的預後。

硒是什麼？有什麼功效？（按圖👇👇👇）

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硒是什麼？有什麼功效？

硒是一種礦物質，和鉀、鈣、鐵等微量元素一樣，為人體必需營養素。一般而言，人類可從肉類及海鮮之中攝取到微量的硒，但考量現代人營養不均、食物污染嚴重等情況，亦有許多人選擇透過口服營養品或營養點滴等方式進行補充。

硒在人體中主要以硒酶和硒蛋白的形式，如穀胱甘肽過氧化物酶（Glutathioneperoxidase, GPx）和硫氧還蛋白還原酶（Thioredoxin reductase, Trx）等，避免細胞受活性氧化物（Reactive oxygen species, ROS，又可稱自由基）損傷，意即具備抗氧化功效，並可促進免疫功能、基礎代謝，以此達到維持肌膚健康、體重控制的功效。

心血管疾病的大敵「硒」

硒的抗氧化能力與人體預防心血管疾病的機制存有密切關係，研究證實缺硒會導致克山病（Keshan’s Disease，心肌病的一種），並與冠心病、動脈粥樣硬化、高血壓、心肌病等心血管疾病的發生和病程存在明顯的相關性。

缺硒會導致克山病！

1935年，中國黑龍江省克山縣診斷出一種特殊的心肌病變，患者出現血液循環障礙、心內膜異常及心肌壞死等問題，且經調查與研究發現病患不只一位，中國各地農村及山區等落後地區皆有相同病例，並命名為克山病（Keshan disease）。

醫學人員調查發現多數出現克山病的地區，其土壤與作物的硒含量非常低，並進一步發現，人體硒濃度不足為克山病主要的致病因素，於是中國政府便推廣使用亞硒酸鈉種植作物，大幅減少克山病的發病數，充分顯現透過飲食仍可能造成營養不均，以及硒對於維持心臟健康的重要性。

克山病患者在臨床上會出現急性或慢性心功能不全及心律失常，而補充足量硒則可降低血小板活化反應（Platelet responsiveness）、有助預防急性和亞急性心肌多灶性血管周圍壞死，並增強抗氧化能力，降低心肌過氧化損傷，同時使GPx活性增強，提高心肌粒線體（Myocardial mitochondria）保護作用，改善心肌收縮性，進而達到預防克山病的功效。

▼量血壓分左右手？（按圖 👇👇👇）

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降低氧化壓力，防動脈硬化！預防冠心病非「硒」不可

冠心病（Coronary heart disease）是由多種因素所引起的疾病，而過氧化壓力（Oxidative stress，OS）則是導致狀動脈粥樣硬化的主要原因之一。

研究發現，硒的攝取量愈充足，冠心病的罹病風險便愈低。硒經攝入人體後，可幫助消除脂質過氧化物，並保護動脈細胞膜完整性，達到預防冠心病、血栓及心肌梗塞的功效。另一研究則指出，心肌梗塞患者的硒濃度較健康者低，其濃度差距在亞洲人身上更為顯著，進一步證實攝取充足的硒對於亞洲人的重要性。

硒對於預防心血管疾病的重點在於抗氧化及減少發炎反應，硒蛋白可減少由活性氧化物（ROS）和活性氮（NOS）所引發的氧化壓力，抑制人體炎症反應並降低病變風險，進而達到維持心血管健康的功效。

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硒濃度過低好「傷心」！心臟手術後補硒助恢復

其實不只是心肌梗塞，多數心血管疾病患者其體內的硒濃度皆較一般人低，而研究也發現，硒濃度過低會提高患者心肌損傷、或因器官功能衰竭而死亡的風險。

一項2017年的瑞士研究將一群預計接受心臟手術者分為2組，1組安排在手術麻醉過程及手術後接受高劑量的硒補充劑，1組則在相同情況給予安慰劑靜脈點滴注射。研究結果發現，高劑量的硒補充劑可防止術後血液和血清硒水平下降，並減少術後使用升壓劑與強心劑與強心劑等藥物的必要，顯現出硒不僅能預防心血管疾病，也有利於心臟手術的術後恢復。

心肌梗塞前兆有哪些？（按圖👇👇👇）

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研究也觀察到大多數心臟外科手術患者，在手術前就已經表現出明顯的硒缺乏，術後血中硒濃度與術後多器官功能衰竭相關，對於預測術後是否會產生併發症而言，具豐富參考價值。

綜合以上所述，硒與心血管健康的密切關聯已經諸多研究證實，然而，現代人工作忙碌、三餐不定的飲食習慣，卻經常導致營養不均、缺乏特定營養素，不只不利於心臟健康，亦可能提高其他慢性疾病的罹患風險。建議民眾不妨可諮詢營養師，評估自身營養狀況，量身打造個人化的飲食菜單，並視情況搭配營養品或營養點滴補足營養缺口，做好日常調養，預防心血管等慢性病找上門。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：缺硒會致病！補硒術後恢復快、預防心血管疾病一把罩】

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