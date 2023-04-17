子宮肌瘤｜中醫揭3影響嚴重致不孕流產　這些食物會誘發子宮肌瘤

38歲小惠日前月經來臨時伴有明顯下腹疼痛，而且血量較大，到婦產科進行超聲波檢查進而被診斷有子宮肌瘤，且已長到2公分！台灣中醫生呂桓毅表示，子宮肌瘤是婦女生殖系統最常見的良性腫瘤，在生育年齡的婦女中發生率大約為20%、40至50歲婦女中盛行率則為70至80%。目前病機仍不明，但可能受家族史、避孕藥、不正當飲食影響。



呂桓毅指出，罹患子宮肌瘤的病機仍不明，但可能跟家族病史、從青年期開始服用口服避孕藥、以及受不正當飲食影響，如吃太多紅肉、高油脂食物、加工肉品等，這些食物都因為含有較多雌激素濃度，「吃太多罹病比率會上升」。

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子宮肌瘤3大影響層面 不正常出血、頻尿、不孕、流產

儘管35歲以上婦女罹患子宮肌瘤約40%至50%為無症狀，但在臨床上還是會出現3大層面影響。如不正常子宮出血，這也是子宮肌瘤最常見的問題，包括經血量多、經期延長等。另外則是骨盆腔壓迫和疼痛，若壓迫到膀胱或尿道則會有頻尿或尿滯留，若壓迫到直腸會排便困難，其他臨床表現包括經痛、性交疼痛等。

子宮肌瘤也會影響生育！呂桓毅說明，主要與子宮黏膜下肌瘤有關，因為此位置的肌瘤會導致子宮內膜血流供應不穩定，進而影響受孕。肌瘤影響也可能會限制子宮成長與擴張，或是壓迫胎兒與胎盤導致血流不足，增加流產機會。

在西醫治療方法，大部分子宮肌瘤患者若無明顯症狀則不需治療，每6個月定期追蹤即可，若有子宮不正常出血或有壓迫性症狀，一般則會給予荷爾蒙藥物治療，症狀嚴重才考慮手術。

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子宮肌瘤在中醫的4大類型

呂桓毅說明，子宮肌瘤在中醫疾病中是屬於癥瘕、積聚類型，臨床體質分型有氣滯血瘀型、痰濕型、脾胃虛寒型、陰虛型等。

1. 氣滯血瘀型

現代女性工作、家庭壓力大，容易有情緒困擾造成肝鬱氣滯，久而久之血行不暢，日久成瘀，主要症狀有情緒起伏大、生理期疼痛嚴重、容易有乳房脹痛、頭痛等。治以疏肝解鬱、活血散結為主，處方參考桂枝茯苓丸加減。

2. 痰濕型

肥胖型病人脾胃功能較一般人差，當積聚過多的脂肪，即為痰飲。主要症狀有陰道分泌物較多、下腹腫脹、舌苔白膩，治以燥濕化痰，處方參考二陳湯加減。

3. 脾胃虛寒型

愛吃生冷食物，喝台式飲品者容易導致脾胃虛寒，子宮寒冷。主要症狀有四肢冰冷、皮膚蒼白、容易頭暈頭痛、月經延遲、經血較淡，治以補氣健脾，處方參考香砂六君子加減。

4. 陰虛型

經常熬夜、工作時數長，造血機能會下降，血容量減少，導致血液循環較差，陰虛成瘀。主要的症狀有口乾舌燥、眼睛乾澀、心煩失眠、經血量較少等，治以滋陰清熱，處方參考加味逍遙散。

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預防子宮肌瘤8大日常習慣

預防子宮肌瘤，呂桓毅表示，維持體重相當重要！由於肥胖者體內雌激素較高，罹患子宮肌瘤比率也偏高，建議維持運動習慣遠離肥胖！另外也要少吃油炸食物、加工製品，避免攝入過多環境荷爾蒙，另外也要盡量避免飲用牛奶，尤其是懷孕中母牛生產的奶製品，飲食多蔬果少紅肉。保持心情暢快，避免喝酒、熬夜，養成健康作息。

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