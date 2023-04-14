補鎂｜壓力大易疲憊缺鎂有11問題！牙醫推薦這樣吃配上蛋白質乳糖

缺乏「鎂」元素會對身體造成不少影響。



牙醫師指出，壓力大、暴躁、容易疲憊都是缺鎂的警訊，想幫助身體更有效的攝取到鎂可以配上牛奶，來增加吸收率。

台灣人普遍「缺鎂」

台灣家醫科醫師陳欣湄指出，鎂是人體必需營養素，但人的身體不會自然產生鎂，必須通過食物或補充劑獲取。台灣牙醫師黃文龍也指出，當人體缺乏鎂時，會引起壓力大、焦躁愛生氣、難以專心、牙齒軟弱等問題，但偏偏台灣人普遍就是缺乏鎂，因此補「鎂」便成了重要的議題。

缺鎂會有11問題纏身（按圖👇👇👇）

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黃文龍表示，如果身體缺鎂就會有11個問題產生：

- 食慾不振，覺得看到食物就反胃。

- 噁心嘔吐。

- 很容易疲勞。

- 覺得身體很虛弱。

- 肌肉容易抽筋、痙攣，常會覺得有刺痛的感覺。

- 情緒變得易怒，容易急躁。

- 記憶力下降、注意力不集中。

- 一直覺得壓力很大。

- 心跳速度變得異常，頻率不正確。

- 牙齒鬆動，骨質開始流失。

- 暴躁及緊張。



怎麼幫助身體吸收鎂？

黃文龍提醒民眾，想要有效幫助身體吸收鎂，可以從肉類開始，因為動物性食品中鎂的利用率較高，會比光吃植物性食品好，想有效的補充鎂還可以配上「蛋白質」和「乳糖」，更能幫助鎂的吸收，其中搭配牛奶來食用，就是個很不錯的選擇。

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想補「鎂」要這樣吃

黃文龍建議，想終結身體的缺鎂狀態，可以在日常飲食中加入這些富含鎂的食物：

- 五穀根莖類：燕麥、糙米、小米、全穀類雜糧。

- 肉、海鮮類：牛扒、羊扒、豬潤、蝦米、帶子、鱈魚、蛤蠣、魷魚。

- 蔬菜類：生菜、牛油果、抱子甘藍、小棠菜、蔥、椰菜、南瓜、菠菜、椰菜花。

- 水果類：香蕉、熱情果、椰子、檸檬、楊桃。

- 堅果類：芝麻、葵花籽、杏仁、花生。



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