天仁茗茶｜12款茶飲＋16款配料熱量要知 營養師教低卡配搭免致肥

來到夏天，冰凍台式茶飲成為不少人的解暑之選，有營養師分享人氣茶飲店「天仁茗茶」的12種茶飲熱量，以及常見16種配料熱量，原來部份茶飲和配料屬熱量陷阱，多喝易致肥，但只要能夠選擇較低卡的茶飲和配料，也可享受健康茶飲。



註冊營養師袁凱琪Kiki近日分享人氣茶飲店「天仁茗茶」的12種茶飲的熱量。

▼「天仁茗茶」12種茶飲熱量（按圖👇👇👇）

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不少台式飲品店，包括天仁茗茶也可自選配料，而部份人也會添加1至2款配料以增加風味。Kiki另外也分享16種茶飲配料熱量，她指其中8款高卡配料可用另外8款較低卡及高纖配料替代，如果再選擇半糖或走糖，整杯茶飲即可減走100至200卡路里。

▼16款配料熱量（按圖👇👇👇）

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Kiki也推介以下茶飲配搭，以無糖/微糖茶底配高纖配料為佳，如果選擇奶茶亦要留意使用鮮奶更健康。她也提醒台式茶飲不應每日喝，若要補充水分及解暑，其實清水才是最好的選擇。

1. 蜂蜜綠茶＋三色䈮篛 / 奇亞籽 / 蘆薈



2. 微糖/無糖鮮奶綠＋燕麥 / 紅豆



3. 微糖/無糖913鮮奶茶＋仙草



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