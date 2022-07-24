刮痧｜刮後喝點清水可促進代謝　留意6大安全要點　這些人不宜做

「刮痧」是坊間常見的自我保健方式，能緩解疲勞所造成的頭痛、肩頸僵硬、腰背痠痛等痛症，通常會利用手指或光滑的硬器具，像是刮痧板、刮痧棒、瓷湯匙及牛角等，在皮膚表面特定部位反覆進行刮、擠、揪、捏等物理刺激，造成皮膚局部表面發紅或出現紫紅色瘀血點、瘀血斑或點狀出血現象。



這樣的作法，是藉由刺激體表經絡和經絡傳導作用，來暢通阻塞氣血，讓不舒服的症狀減輕或消失。不過，中醫師說，想要刮痧一定要注意這6件事。

6個安全刮痧的重點，大家在刮痧之前可以留意一下（按圖了解！）

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太餓或太飽都不適合刮痧

首先，刮痧前必須先進行評估，如果大家出現過度飢餓或飽脹感、疲勞或緊張或酒醉等情況，就暫時不宜進行刮痧。台灣安南醫院中醫部唐偉誠醫師表示，刮痧必須用力均勻、節奏規律，避免用力過猛或不均，也要隨時觀察對方反應。

每個部位刮痧，以不超過10分鐘為宜，或有局部發紅或稍微出痧就好，不應強求出痧，以避免損傷皮膚。

此外，刮痧時必須特別注意力道大小，和時間長短，像是小孩子、久病體虛、體弱老人、嚴重心臟及腦血管疾病患者，要避免因過度刺激而造成症狀加劇或誘發其他併發症發生。

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刮痧後須注意保暖喝溫水

刮痧後，大家可平臥休息片刻並注意保暖，休息環境保持空氣流通，避免沖涼、直接迎風或立即勞動，並飲用適量溫開水，以促進體內新陳代謝。

刮痧後1到2天內，如果出現刮痧部位疼痛屬正常反應，下次可以再度刮痧時間，應該要在前次刮痧之痧點（紫紅斑點或斑塊）消失後，或是在前次刮痧間隔3到5天後才可再次進行。

唐偉誠說，要特別提醒的是，人體孔洞或脆弱部位禁止刮痧，例如眼睛、鼻孔、口唇、舌體、耳道口、乳頭、肚臍等處，若老年人或長期使用類固醇等因素導致皮膚較薄，或是罹患傳染性皮膚病、皮膚出現癤腫或有潰瘍、瘡瘍、燙傷傷口，此類皮膚患處須禁止刮痧。

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有慢性病患者皆禁止刮痧

如果皮膚平常容易出現瘀青或出血後不易止血，或已確診罹患糖尿病與血液疾病如嚴重貧血、白血病、血小板低下，或是有出現全身浮腫、不明原因出現腫塊、急性扭傷或骨折等患處，以及婦女行經或妊娠時的腹部與腰骶部皆亦禁止刮痧，如有出現急性胸腹部症狀、急性高燒不退，或懷疑罹患各種急慢性傳染病時，建議儘速就醫治療為上。

唐偉誠強調，坊間流行的刮痧療法雖然簡便易行，又能舒緩身體不適，但必須注意刮痧前、中、後的觀察重點，才能有效自我保健又不致延誤就醫時機。

健康刮痧的6個重點：

1.用力均勻、節奏規律，避免用力過猛或不均。



2.每個部位刮痧不超過10分鐘，或有局部發紅或稍微出痧就好。



3.刮痧後平臥休息、注意保暖，飲用適量溫開水。



4.痧點（紫紅斑點或斑塊）消失後，或間隔3到5天後才可再刮痧。



5.小孩子、久病體虛、體弱老人、嚴重心臟及腦血管疾病、慢性病患者，不宜刮痧



6.人體孔洞或脆弱部位禁止刮痧。



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